Önemsemediler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gözetiminde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında New York’ta gerçekleşen üçlü görüşme, dün 4 günlük Rum gazetesinden bir tanesinde yer aldı.

Alithia gazetesi “Üçlü Görüşme Sürmekte Olan Çıkmazı Kıramazdı-New York’ta Ölü Doğa(Natürmort)-Guterres: 'Hedef, Crans Montana’dan Başlamak” başlıklı haberinde New York’ta dün akşam gerçekleştirilen üçlü görüşme haberine yer verdi.

Gazete elde ettiği ilk bilgilere dayanarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sürecin; 2017 yılında şekillenen üzerinde uzlaşmaya varılan çerçeve temelinde, bir diğer deyişle Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması niyetini dile getirdiğini savundu.

Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulların oluşturulması amacıyla KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, Kasım ayı içerisinde genişletilmiş bir toplantıyı hedef olarak ortaya koyduğunun görüldüğünü de yazan gazete, Kıbrıs Rum tarafının da toplantıya her ihtimale karşı hazır gittiğini ve BM himayesindeki sürece bağlı kaldığının da Lefkoşa tarafından dile getirildiğini belirtti.

Gazete haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmede müzakerelerin yeniden başlamasına bağlı olduklarını dile getidiğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, üçlü görüşme sonrasında ise yaptığı açıklamada KKTC’deki seçimler nedeniyle bir gelişmenin yaşanmayacağını ancak çabanın durmasının da söz konusu olmadığını ifade etti.

Amacın, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi olduğunu ifade eden Hristodulidis, genişletilmiş toplantının da yıl sonundan önce yapılacağını belirtti.