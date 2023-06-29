Kiev'de kritik zirve

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile birlikte Ukrayna Anayasa Günü dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cephedeki son gelişmeleri, Rusya'daki Wagner isyanını ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki son durumu ele alan üç lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Zelenskiy, iki ülkeye kendilerine verdikleri askeri, politik, ekonomik destek ve insani yardım için teşekkür ederken, Litvanya'nın Ukrayna'ya iki adet hava savunma sistemi daha vermeyi kararlaştırdığını bildirdi. Rusya'nın savaşı kaybedeceğini, Avrupa'da hiç kimsenin bundan şüphesi olmadığını belirten Zelenskiy, "Hep birlikte birbirimizi güçlendirerek, NATO ittifakını, Avrupa Birliği'ni güçlendirerek barışı, uluslarımız için gerçek kalıcı güvenliği sağlayacağız" dedi.

Zelenskiy'nin ardından söz alan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise, Wagner grubunun Belarus'a yerleştirilmesini değerlendirdi. Duda, "Wagner grubunun Belarus'a yerleştirileceği duyurusu bölgedeki güvenlik mimarisini değiştiriyor. Bu, bizim için NATO'nun kesinlikle atıfta bulunması gerektiğini düşündüğümüz çok önemli bir işaret. Çünkü söz konusu yer değiştirmenin amacının ne olduğu, Wagner grubunun neye hizmet edeceği, bu şekilde Rus ordularının Belarus'taki fiili varlığıyla Belarus'u işgal mi edeceği yoksa Ukrayna için kuzeyden ek bir tehdit mi oluşturacağı ya da Polonya için, NATO ülkeleri için muhtemel bir tehdit mi olacağı gibi soru işaretleri oluşturuyor" diye konuştu.

Belarus hükümetinin son iki yıldır Polonya sınırına hibrit saldırılarda bulunduğunu söyleyen Duda, "Bu nedenle, bugün Wagner grubunun Belarus'taki varlığının Polonya, Litvanya ve Letonya için potansiyel tehlike oluşturduğunu göz ardı etmemiz zor" dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ise Ukrayna'nın 2014 yılından beri kendi anayasasını kanla yazdığını belirterek, 11-12 Temmuz'da Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Kiev'in NATO üyeliği yolunun açılması gerektiğine ilişkin inancını dile getirdi.