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Arı Kovanı’nın muhteşem gecesi 

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Miniklerin yılsonu gösterisi aileleri çok mutlu etti

Arı Kovanı’nın muhteşem gecesi 
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  Akdoğan'da faaliyet gösteren Mesarya'nın gözde kreş ve anaokulu olan Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu, muhteşem bir yılsonu gösterisine imza attı. 

   Gecede okulun 5 yaş öğrencileri, okul koordinatörü Esra Tülek'in duygusal konuşmasının ardından büyük bir heyecan ve sevinç gözyaşları ile okullarından mezun edildi. 
   Okulun minik arıları olan 3 yaşlar, 4 yaşlar ve 5 yaşlar büyük emeklerle hazırladıkları dans gösterilerini heyecan ve mutluluk içinde ailelerine sergilediler. 
  Gecenin sonuna doğru balerin ve baletlerin yapmış oldukları gösteriler geceye damga vurdu. Gecenin en büyük en duygusal sürprizi ise miniklerin çok kıymetli anneleri ile hazırlamış oldukları bale gösterisi oldu. 
    Tüm ailelerin, çocukların ve öğretmenlerin mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okunuyordu. 
 

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