Resepsiyon düzenlendi

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı dün başladı. Bayram dolayısıyla aile ziyaretleri yapıldı, sofralar kuldu. Bayramda kabir ziyaretleri de yapıldı. Yakınlarını ebediyete uğurlamış olanlar, kabirlere çiçekler koydu, dualar okudu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Hz. Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde de Bayram Namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hz. Ebu Bekir El Sıddık Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra halk ile bayramlaştı.

Tatar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi.

Bayram günlerinin, hoşgörünün, toplumsal değerlerin daha coşkuyla yaşandığı zamanlar olduğuna dikkati çeken Tatar, geçmişten emanet aldıkları bu manevi değerleri gelecek nesillere miras olarak bırakacaklarını söyledi.

Tatar çifti halkla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resepsiyonda halkla bayramlaştı.

Bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, devlet ve hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinden başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çifti, konuklarla sohbet etti.

Tatar ile Erdoğan telefonda bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, telefon görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

