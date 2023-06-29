Liderler Brüksel’de

Alithia gazetesi, “Sonuç Bildirgesinde Temsilciye İlişkin İfade Yok” başlıklı haberinde, cuma günü yapılacak AB zirve toplantısına yönelik sonuç bildirgesi taslağıyla ilgili istişarelere yer verdi.

Avrupa Birliği'nin, Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonunda da değişiklik görülmediğini yazan gazete, bunun aksine, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu aracılığıyla çözüm için sarf edilen çabalara yardım etmeye hazır olduğunu net bir şekilde ifade eden AB’nin 30 yıldır pozisyonunu koruduğunu belirtti.

Gazete, 25 Haziran tarihli taslakta, “Geçmişteki sonuç bildirgelerini anımsatarak, Avrupa Konseyi, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB’nin dayalı olduğu ilkelere uygun olarak BM çerçevesinde Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne bağlı kalmayı sürdürüyor” şeklindeki ifadenin yer aldığını yazdı.

Habere göre, sonuç bildirgesi taslağında, “Avrupa Birliği'nin bir an evvel müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu" ve "BM liderliğindeki müzakere sürecinin tüm aşamalarına uygun araçlarla destek vermede etkin bir rol oynamaya hazır olduğu” ifade edildi.

Bir diplomatik kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, sonuç bildirgesinde AB’nin kullanabileceği araçlardan bahsedilirken parasal ve uzmanlık gibi olgulardan söz edildiğini; bu ifadenin Türkiye’ye yaptırım veya temsilci atanmasını kast etmediğini söyledi.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde, düne kadar şekillenen sonuç bildirgesi taslağında, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına yönelik ortamda ve söylemde iyileştirmelerin yapıldığını yazdı.

Sonuç bildirgesi taslağının Rum Yönetimi’nin elinde olduğunu yazan gazete, son taslağın, geçen Cuma günü ilk çıkan taslağa göre çok daha iyi olduğunu belirtti.

“Avrupa Birliği'nin bir an evvel müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu ve BM liderliğindeki müzakere sürecinin tüm aşamalarına destek vermede etkin bir rol oynamaya hazır olduğu” şeklindeki ifadenin Güney Kıbrıs tarafından olumlu şekilde algılandığını belirten gazete bu ifadede Kıbrıs sorununun, BM kararları ve AB müktesebatıyla ilişkilendirilmesinin, AB’nin tüm uygun araçlarla müzakere sürecinin tüm aşamalarına destek vermeye hazır olması gibi unsurların yer almasının önemli olarak addedildiğini yazdı.

Gazete “uygun araçlar” ifadesinin, AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına özlü müdahalesi olarak yorumlandığını belirtti.

Habere göre, AB’nin temsilci atamasına ilişkin diplomatik kaynaklar, sonuç bildirgesi içerisinde bir pencerenin bırakıldığından söz etti.

Gazete haberinde ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Paris’te bir araya gelerek, Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve AB’nin destekleyici rolü üzerinde mutabık kaldıklarını yazdı.