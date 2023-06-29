Bayram bereketi

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk yaşandı. Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya giden yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bazı gençler de kayalıklardan denize atlayarak eğlendi. Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bazı gençler de kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.



Fethiye'de turistik tesisler doldu

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ilçedeki turistik tesislerin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dolduğunu bildirdi.

Kaymakamlık binasında protokol üyeleriyle bayramlaşan Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin tatil denilince akla gelen ilk yerlerden olduğunu söyledi.

Bayram tatiliyle esnafın yüzünün güldüğünü belirten Karaman, "Oteller ve tesislerin tamamıyla dolması mutluluk verici. Bu durumdan ötürü güvenlik birimlerimiz 24 saat önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin iyi hatıralar ile buradan ayrılması için çabalıyoruz. Tüm birimlerimiz görevinin başında bulunuyor. Bunun için özel birimler kurduk." dedi.

Karaman, tek amaçlarının Fethiye'ye gelen misafirlerin kentten mutlu, huzurlu ayrılması olduğunu vurguladı.

İlçede tatilciler nedeniyle büyük bir trafik yoğunluğu oluştuğunu dile getiren Karaman, trafik ve park sorunuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Karaman, Fethiye'nin tarihi, doğal güzellikleri ve sağladığı birbirinden farklı sportif aktivitelerle ziyaretçilere dolu dolu tatil geçirme imkanı sunduğunu ifade etti.

Muğla'da tatilciler sahillere akın etti

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu.



İstanbul’da tarihi yerlere akın oldu

Kurban Bayramı'nda İstanbul’dan ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, bayramın ilk gününde tarihi ve turistik yerleri gezdi. Vatandaşlar Beşiktaş ve Ortaköy Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

