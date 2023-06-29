El broşürleri dağıtıldı

Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü önlemler aldı.

Polis Genel Müdürlüğü, halkın Kurban Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram temennisinde bulundu.

Son günlerde meydana gelen trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesi ve Bayram nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin araç kullanırken uymaları gereken kurallara dikkat çekilen el broşürleri trafik polisleri tarafından sürücülere dağıtıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını da açıkladı. Kurban Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek. Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Alkollü araç kullanmayınız

Polis Genel Müdürlüğü vatandaşlara şu çağrılarda bulundu:

“Alkollü olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse taksi hizmeti alınız. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız. Emniyet Kemeri Yasası’nda belirtildiği gibi; (1) Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır. (2) Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır. (3) Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takması zorunludur. (4) Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; 'Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak' olsun. Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla 'koruyucu kask' takmak zorunda olduklarını hatırlatırız."

