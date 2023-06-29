Sporun Oskar’ları belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni bu yıl 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapılacak. Derneğin 40’ıncı kuruluş yıldönümünde yapılacak organizasyon, saat 19.30’da Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuz Başında yer alacak. “Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ödüller için KTSYD Yönetim Kurulu çalışmasını tamamlayarak, ödül alacak olan isimleri belirledi.

Şampiyon Melekler Özel Ödülü

KTSYD Yönetimi, uzun yıllardır verilen prestijli ödüllere bir yeni ödül daha ekleme kararı aldı. Yönetim Kurulu, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin adının yaşatılması adına ödüllere ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nün eklenmesini kararlaştırdı. Bu ödülün birincisi ise Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne takdim edilmesine, gelecek yıllarda ise bu ödülün okul sporlarında başarılı olacak olan takımlara verilmesi kararlaştırıldı.

Üstün Hizmet Ödülü Süleyman Göktaş’a

KTSYD Yönetim Kurulu bu yıl Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü Süleyman Göktaş’a verecek. Göktaş, uzun yıllar özelde ülke sporu, genelde ülke futboluna sporcu, antrenör, yönetici ve 20 yılı aşkın bir süre Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanlığı yaparak hizmet verdi.

Yılın Sporcusu Buse Savaşkan

Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü, atletizm hayatını Türkiye’de sürdüren yüksek atlama branşındaki elit atlet Buse Savaşkan’a verilmesi kararlaştırdı. Buse Savaşkan, 2023 yılında özellikle Avrupa’daki yarışmalarda önemli başarılar elde etti. 28 Ocak’ta Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen yarışta 1.82’lik derecesi ile ikinci, 8 Şubat’ta aynı ülkenin Amiens şehrinde düzenlenen yarışta 1.85 ile birinci olma başarısı gösteren Buse, 21 Mayıs’ta Polonya’nın Bialystok şehrindeki ve 7 Haziran’da Finlandiya’nın Jyvaskyla şehrindeki yarışlarda 1.88’lik kariyerinin en iyi derecesini tekrarlayarak birinci oldu. Savaşkan, son olarak Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda Türkiye Milli Takımı forması giyerek 1.87’lik derecesi ile dördüncü olma başarısı gösterdi.

Yılın Antrenörü Ayşe Günerman Özılgaz

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü basketbolda Ayşe Günerman Özılgaz’a verilmesini kararlaştırdı. Yönettiği Leventspor ile U14 Türkiye Kızlar Şampiyonası’nı dördüncü, Türkiye U16 Kızlar Şampiyonası’nı yedinci olarak tamamlayan Ayşe Günerman Özılgaz, okul sporlarında Levent Kolej ile Türkiye Ortaokullar Birinciliği’ni üçüncü olarak tamamlama başarısı göstererek, Türkiye’de yer alan takımlar arasında takımının en iyiler arasında yer almasını sağladı.

Yılın Hakemi Mehmet Sezener

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nün bu yıl futbolda Mehmet Sezener’e verilmesi kararlaştırıldı. KTSYD ödülleri kapsamında ilk kez bu ödüle layık görülen Sezener, 2022-23 sezonunda Süper Lig, Birinci Lig ve Kıbrıs Kupası olmak üzere 35 maçta görev yaptı, bu kulvarlarda en fazla görev alan hakem olarak sezonu tamamladı.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüller de dernek yönetimi tarafından belirlendi.

China Bazaaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın bu sezon tüm kulvarlarda elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan, geçtiğimiz yıl Kosova’da düzenlenen özel turnuvada da gösterdiği performansla bu ülkenin kulüplerinden transfer teklifleri alan kaleci Şemsi Yıldırım, özel ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Tenis hayatını Ankara’da sürdüren Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün genç sporcusu Bekir Devran Esendağlı, özel ödüle layık görülen bir diğer isim oldu. Esendağlı yıl içerisinde birçok Tennis Europe turnuvasında elde ettiği birinciliklerin yanı sıra Türkiye Milli Takımına seçilme başarısı gösterdi.

Zeka Öztekik Özel Ödülleri’nde ödüle layık görülen bir diğer isim ise futbolda Tahsin Özler oldu. Futbol hayatına Küçük Kaymaklı’da başlayan ve son yıllarda Kıbrıs’ın güneyinde Omonia forması giyen, U17 takım kaptanlığı yapan ve U19 takımında da forma giymeye başlayan Özler, son olarak A takıma yükselmişti. Özler özel ödüle layık görülen bir diğer isim oldu.

