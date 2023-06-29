Yasaklama istiyorlar

Rum benzincilerin, kuzeyden akaryakıt alımını protesto amacıyla gerçekleştirdikleri eylemin ardından Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e sundukları muhtıranın içeriği açıklandı.

Politis gazetesi “Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Barikatlarda Daha Çok Denetim ve İfşa ‘Elde Etti’ Fakat Yeşil Hat Tüzüğü Konusunu Açıyorlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde, “Tüm Kıbrıs Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği” Başkanı Savvas Prokopiu’nun, “birlik olarak, bazı konuların somutlaştırılması için Yeşil Hat Tüzüğü’nün değiştirilmesini istiyoruz” dediğine dikkat çekti.

Açıklanan, daha çok kontrol yapılacağı önleminin uygulanmasının önemli olduğunu belirten Prokopiu, Rum yetkili makamlarının ilgili kararlarından sonra taleplerinin yerine getirilmemesi halinde protestolarını tırmandıracakları uyarısında bulundu.

Muhtıralarında, KKTC’den ticari kullanım maksatlı akaryakıt alımının da vatandaşlar tarafından kötüye kullanımının Yeşil Hat Tüzüğü’nde kesinlikle yasak olduğunu savunan protestocular, Rum yönetimi tarafından derhal etkin önlem alınmaması halinde Rum tarafındaki akaryakıt istasyonlarının “yıkıcı eylemlerine devam edecekleri; eylemin, kararlı ve dinamik hareketliliklerinin başlangıcı olduğu” uyarısında bulundu.

“Tüm Kıbrıs Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği” Başkan Yardımcısı Solonas Hasikos, KKTC’den “akaryakıt tedarikinin sistemli şekilde kötüye kullanılmasına son verilmesini, geçiş kapılarında numune alınarak denetim yapılmasını ve akaryakıt kaçakçılığının sınırlandırılmasını” istediklerini söyledi.

Hasikos, Yeşil Hat Tüzüğü’nde değişiklik talep etme sebebinin, akaryakıt ürününde sistemli bir kötüye kullanım saptamaları olduğunu belirterek, “Akaryakıtın, gerek yasayla, gerek tüzükle denetlenebilecek sakıncalı ürün kategorisine girmesini istiyoruz. Esasen istediğimiz, özgür bölgelere gelen bazı ürünlerin doğru ve daha etkin denetlenmesidir” ifadesini kullandı.

Gazete, akaryakıt istasyonu sahiplerinin Yeşil Hat Tüzüğü’nde değişiklik yapılmasıyla ilgili iddialarının, sektörlerinin KKTC’den haksız rekabet nedeniyle gelir kaybına uğradıklarını öne süren meslek grupları için de “oku yaydan çıkardığına” dikkat çekti. Son yıllarda ve Türk Lirası’nın Euro karşısındaki değer kaybı nedeniyle iş hacimleri düşen meslek grupları (ör: turizm) olduğunu hatırlatarak, “dolayısıyla soru, akaryakıt istasyonu sahiplerinin talepleri yerine getirilirse barikatlarda ürün denetimine hangi noktaya kadar baraj getirileceğidir” ifadesini kullandı.

Habere göre, Rum Maliye Bakanlığı, geçiş noktalarında Gümrük Dairesi’nin denetimlerini yoğunlaştırması ve KKTC’den yasadışı akaryakıt geçirildiği saptandığında ihlalcilere sert cezalar verilmesi de dahil derhal önlem alınmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada, gerek geçiş noktalarında, gerek ülke içerisinde yapılan el koymaların daha önceki el koymaların da ibret-i alem olması için derhal ilan edilmesi ve yayınlanmasına da karar verildiği profesyonel şoför üyeleri olan bütün birliklere de uyarı mektubu gönderileceği kaydedildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Tüm Kıbrıs Otelciler Birliği” Genel Kurulu çıkışında gazetecilerin, akaryakıt istasyonu sahiplerinin protestosuyla ilgili sorusuna karşılık “özellikle ticari maksatlı haksız rekabet sorunu var. Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ve tüzüğün müsaade ettiği denetimlerin yapılması için gerekli direktifler verildi” dedi.