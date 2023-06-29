7 maddelik öneri sundu

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, Türk Lirası’nın ani ve sürekli değer kaybına karşı “ekonomik önlemleri” acilen uygulamaya koyması için hükümete çağrıda bulundu. Işık ayrıca, döviz kurlarında yükseliş sonucu mağdur olan tüketicilerin sorunlarına yönelik çözüm çalışmaları başlatması ve “Acil Yardım Paketini” hazırlanması gerektiğini de vurguladı.

Işık, konuya ilişkin açıklamasında, KKTC kullanılmakta olan Türk Lirası’nın ani ve sürekli değer kaybına karşı hükümetinin, Türkiye hükümeti ile birlikte, “derhal” birtakım önlemler alması gerektiğini belirtti.

Işık alınması gereken önlemleri 7 madde altında şöyle sıraladı:

1. Tüm sözleşmeler ülkede resmi para birimi olarak kullanılan TL’ye endeksli olarak yapılması zorunluluğu getirilmelidir,

2. Hükümet gümrüklerde uygulamakta olduğu dövize endeksli vergi matrahlarına son vermesi yanında liste fiyatlarına da son vermeli ve faturaları esas almalıdır,

3. Hükümet gümrüklerde uygulamakta olduğu ‘stopaj vergisine’ son vermelidir,

4. Kredi sözleşmeleri, okul harçları, kira gibi dövize endeksli olarak yapılan sözleşmelerin yapıldığı tarihteki kur esas alınarak ödemeler yeniden yapılandırılmalıdır,

5. HP çalışan, emeklilere ve sosyal sigorta emeklilerine TL’de değer kaybı oranında HP artışı süresi beklenmeden vermelidir,

6. Dünya petrol piyasasına paralel ülkemizdeki akaryakıt ve elektrik fiyatlarında ve diğer zorunlu temel tüketim maddeleri üzerindeki vergi indirimi yapılmalı gerekirse geçici olarak kaldırılmalıdır,

7. Piyasada tüketicilere vurgun boyutunda yapılan fiyat istismarında bulunan fırsatçıların etkin denetim altına alınmalıdır.

