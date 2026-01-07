Çalışmalarını  takdir etti

banner564

 Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği (KTKK) Kurucu ve Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen, Genel Başkan Turhan Dülgeroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Nilden Bektaş Erhürman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk kadınlarının toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlarda güçlenmesine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini, derneğin bu alanda önemli ve değerli hizmetler sunduğunu ifade etti.
Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği heyeti tarafından Nilden Bektaş Erhürman’a, ziyaret anısına Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen’in hayatının anlatıldığı kitap ve tablo hediye edildi.
 

