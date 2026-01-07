‘HP bir sigortadır’

Halkın Partisi (HP), 10’uncu kuruluş yıldönümünü Lefkoşa Merit Otel’de halka açık bir resepsiyonla kutladı. Etkinlik saat 19.00’da başladı.

Resepsiyonda HP Genel Sekreteri Turgut Alas ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay konuşmalar yaptı. Ayrıca partinin 10’uncu yılına özel hazırlanan kısa bir video gösterildi.

HP Genel Başkanı Özersay, konuşmasında yaşanan sorunların asıl kaynağının ideolojik farklılıklar değil, değerler erozyonu olduğunu vurguladı.

Özersay, siyasette ve toplumun çeşitli kesimlerinde toplumsal yararın ikinci plana itildiğini, şahsi menfaatlerin ön plana çıktığını belirterek, ülkenin temiz siyasetten başka bir çıkış yolunun bulunmadığını ifade etti.

Özersay şunları söyledi:

“Yaşadığımız sorunların asıl nedeni ideolojik değil değerler erozyonudur çürümedir, yozlaşmadır. Hem siyasette hem de toplumun çeşitli kesimlerinde toplumsal yararın ikinci plana itildiği, şahsi menfaatlerin ön plana çıktığı bir yozlaşma ve çürüme yaşanmaktadır” demiştik.

Bu nedenle bu ülkenin kurtuluşu temiz siyaset’ten geçer demiş ve manifestomuzu da bu eksende yazmıştık. Bu nedenle Halkın Partisi “sağcı yahut solcu bir parti olarak değil” merkezde değerler temelinde kişisel menfaatleri değil toplumsal faydayı esas alan siyaset yapan bir parti olarak kurulmuştu.

10 yıl önce bize gülenler, bu yaklaşımı hafife alanlar olmuştu. Aradan geçen 10 yılda bugün ülke gündemine, kurumlarıyla birlikte çökertilmekte olan devlete bakan herkes ülkede en büyük sorunlardan birinin çürüme ve yozlaşma olduğunu söylüyorsa aslında en başta yapılan saptamanın ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmış demektir.

Ama bu aynı zamanda bu konularda ülke olarak daha alacak çok yolumuz olduğunu da göstermektedir. İşte tam da bu nedenle Halkın Partisi’ne ihtiyaç vardır çünkü yol uzundur, mücadelemiz de uzun solukludur. Ancak bunun için halkın bu mücadeleye sahip çıkması da gereklidir.

Bu geçen 10 yılda Halkın Partisi pek çok konuda bir sigorta görevi yerine getirmiştir. Halkın Partisi;

Yolsuzluklara karşı bir sigortadır;

Laiklik karşıtı yaklaşımlara karşı bir sigortadır; Hırsızlıklara karşı bir sigortadır; Hukuksuzluklara karşı bir sigortadır; Partizanlığa karşı bir sigortadır; Kıbrıs sorunu konusunda atılacak yanlış adımlara karşı da bir sigortadır.

Biz bu konularda hükümette olduğumuz dönemlerde adeta bir sigorta görevi gördük ve bunların yapılmasını önlemeye çalıştık. Halka verdiğimiz sözler ve ilkelerimiz ayaklar altına alındığında bildiğiniz üzere bu sigorta atmıştır ve HP de hükümetten çekilmiştir. Üstelik bu bir değil iki kez yaşanmıştır.

Bu durum HP’nin koltuk sevdalısı bir parti olmadığını, gerektiğinde o koltuklardan kalkma cesareti olduğunu herkese göstermiştir.”



