Yılbaşını zehir etti

Güney Kıbrıs’ta bir milletvekilinin karısını darp ettiği ve kadının polise şikayette bulunduğu konusunda yayınlanan haberler sonrası, söz konusu milletvekilinin DİSİ partisinden Nikos Sikas olduğu ortaya çıktı.

Fileleftheros gazetesi “Sikas ile Şiddet Dolu Siyasi Gerilim Filmi… Sorgulanmadan Önce Do-kunulmazlığının Kaldırılması İçin Bilgi Topluyorlar” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Sikas’ın karısını yılbaşı tatilini geçirmek için gittikleri Atina’da ciddi şekilde darp ettiğini ve kadının oradayken doktora gittiğini yazdı.

Gazete, kadının adaya döndükten sonra yeniden hastaneye giderek darp raporu alıp, 4 Ocak’ta polise şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürecinde toplanan delillerin dün, Rum Hukuk Dairesi’ne sunulduğunu ve yasa gereği, Sikas’ın dokunulmazlığı bulunduğu için sorguya alınamayacağını, yargılanamayacağını ve tutuklanamayacağını kaydetti.

Sorgu memurlarının Yunanistan makamlarından da hukuki yardım alacağını belirten gazete, kadının şikayetinin ispatlanabilmesi için doktoru da dahil, olaya doğrudan ya da dolaylı müdahil olan taraflardan da ifade alınacağını yazdı.

Gazete, Rum Başsavcı Vekili Savvas Angelidis’in dün, dosyanın hukukçular tarafından incele-nerek en kısa zamanda Yüksek Mahkeme’ye sevk edilmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması için talimat verdiğini kaydetti.

Karısını darp ettiğini kesin bir dille reddeden Sikas’ın, polise ifade verme konusunda gönüllü olduğunu belirten gazete, bunun için hukuki sürecin tamamlanmasının bekleneceğini yazdı.

DİSİ Sikas’ın ismini oy pusulasından çıkarıyor

Gazete, bir diğer haberinde ise, bu skandal sonrası DİSİ’nin karıştığını ve tepki olarak, Si-kas’ın isminin oy pusulasından çıkarılmasının önerildiğini yazdı.

Olayın, parti üzerinde baskıya ve siyasi bedele mal olduğunu kaydeden gazete, yarın yapılacak parti toplantısında, Sikas’ın isminin oy pusulasından çıkarılması önerisinin onaylanmasının bek-lendiğini belirtti.

Haberde, Sikas’ın yerine Andreas Mihailidis’in getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

