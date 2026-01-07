Eylem ateşi yakıldı

Kamuda yetkili 5 sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” pankartıyla Gönyeli çemberinden, Başbakanlık önüne yürüdü.

Yürüyüşün başlangıç olduğunu ifade eden sendika yetkilileri, eylemlerin büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Sendikalar, 14 Ocak Çarşamba günü de Hamitköy çemberinden Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na yürüyecek.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Yönetim Kurulu düzeyinde katıldığı yürüyüşte, “Hükümet İstifa” ve “Yolsuzluğa Son” sloganları atıldı.

Alkışlarla Başbakanlık önüne gelen eylemciler, basın açıklaması ardından ateş yaktı.

Atan: Bu eylem ateşi kat ve kat büyüyerek devam edecek

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, beş yetkili sendikanın yönetim kurulu düzeyinde Gönyeli çemberinden Başbakanlık önüne yürüyüş gerçekleştirdiğini belirterek, eylemlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Atan, ülkede yoksulluk, yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlüklerin yaygınlaştığını savunarak, hükümetin “miadını doldurduğunu” ileri sürdü.

Atan, beş yetkili sendika olarak eylemleri büyüterek sürdürmekte kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Eylem: Bu bir başlangıçtır, eylemler adım adım büyütülecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise, gerçekleştirilen eylemin bir başlangıç olduğunu belirterek, eylemlerin adım adım genişletilerek büyütüleceğini söyledi.

“Susmayacağımızı, durmayacağımızı, itaat etmeyeceğimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz” diyen Eylem, eylemlerin toplumsal haklar ve toplumsal menfaatler için yapıldığını ifade etti.

Eylem, hükümetin bir an önce istifa etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bengihan: Artık tuz koktu, bu bir ahlaki çürümedir

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, ülkede yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlüklerin sıradanlaştığını savunarak, “Artık tuzun koktuğu günlerden geçiyoruz.” dedi.

Son yıllarda sahte diplomalar, işe gitmeden maaş alanlar ve bu kişileri koruyan bir anlayışın yaygınlaştığını ileri süren Bengihan, hükümetin kendi partililerini ve yakınlarını kayırdığını iddia etti. Bengihan konuşmasının devamında, “Son dört yılda her şeyin mübah sayıldığı, yolsuzluğun ve rüşvetin normalleştiği bir dönem yaşatıldı. Bu durum kurumlarımıza kadar sirayet etti. Bunun adı ahlaki çürümedir.” ifadelerini kullandı.

Maviş: Bu kavga hepimizin kavgasıdır

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, yolsuzluk ve rüşvetin ülkenin geleceğinden çalma anlamı taşıdığını ifade ederek, bu yüzden bir arada olduklarını söyledi. Muhalefete ve bu ülke için gaile çeken diğer sendika ve örgütlere çağrı yapan Maviş, “Bu kavga hepimizin kavgasıdır” dedi.

Serdaroğlu: Düzen istiyoruz

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, hükümet yetkililerinin koltuklardan kalkmayacağını iddia ederek, koltukları bırakmamak için gerekirse sektörlerin, işletmelerin, halkın batırılacağını öne sürdü.

“Çocuğumuza ev alamıyoruz, kiralayamıyoruz, çeyiz parası biriktiremiyoruz” diyen Serdaroğlu, halkın buna müsaade etmemesi gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu, “Ortada bir gerçek var ki yolsuzluk ve rüşvet vardır ve bunu hiç kimse inkar edemez. Birileri suçludur, kim olduğu ortaya çıkacaktır ve adalet tecelli edecektir” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026, 09:52