Yıkım yerine para cezası

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Adıyaman’da yıkılan Grand İsias Otel’e 20 yıl önce “ruhsata aykırı” raporu verildiği ortaya çıktı.

Konu hakkında TAK muhabirine bilgi veren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya; 72 cana mezar olan İsias Otel'e 20 yıl önce "ruhsata aykırı" raporu verildiğini öğrendiklerini belirterek, belediyenin ise binaya yıkım kararı vermek yerine, 20 milyar TL para cezası verdiğini söyledi.

Avukatları Mehmet Eren Turan’dan aldıkları bilgiye göre; İmar Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca ruhsata aykırılıkların 30 gün içinde tamamlanmasını aksi halde binanın yıkılmasını zorunlu kıldığını öğrendiklerini ifade eden Karakaya, İmar Müdürlüğü’nün talebine karşılık Encümen’in Eylül 2003’te aldığı karar ardından binanın ruhsat aykırılıklarının giderilmediğini ve Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından binaya iskan belgesi verildiğini söyledi.

İsias Otel yapı ve kullanma izin belgesinde otel inşaatına 8 Kasım 2001’de bodrum, zemin ve 1’den 7. kata kadar ruhsat verildiğini ancak yapılan kontrolde, binanın imara aykırı olarak 24.50 metre yerine 27 metre yükseklikte inşa edildiğinin tespit edildiğinin öğrenildiğini belirten Karakaya, İmar Müdürlüğünün ise bu ihlaller doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddesi gereği gerekli kararın hazırlanmasını talep ettiğini aktardı.

Karakaya, söz konusu belgede dönemin Adıyaman Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı, Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı ve Ruhsat Büro Elemanı F. Yardımcı’nın isimlerinin bulunduğunu öğrendiklerini belirtti. Karakaya, İmar Müdürlüğü’nün talebine karşılık Encümen’in 2003 Eylül ayında aldığı kararın ardından ruhsata aykırılıkların giderilmediğini, binaya Aralık 2003’te iskan belgesi verdiğini kaydetti.

Karakaya, avukatları Mehmet Eren Turan’ın Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz dosyaladığına işaret ederek, Turan’ın “3 ay önce ruhsata aykırı olduğu için yıkılması gerekir dedikleri” binaya 3 ay sonra yapı kullanma izni verdiğini, bu sebeple de sanıkların; öngördüğü neticeye rağmen eylemi gerçekleştirdiklerinin açıkça ortada olduğunu, bu nedenle olası kastla sorumlu tutulmaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Karakaya, Avukatları Turan’ın, başvuruya rağmen yıkım kararı alıp uygulamayan Belediye Başkanı, Encümeni ve heyeti hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını istediğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025, 09:51