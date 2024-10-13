Esnafın tek umudu

Ömer KADİROĞLU

Rum Turizm Örgütü’nün teşvik verdiği bazı yabancı tur operatörleri, güneyden kuzeye geçişleri durdururken; ambargo çağrısına uymayanlar Lokmacı kapısından geçiş yapmaya devam ediyor. Güneyden gelen turistlerin tek umut olduğunu belirten çarşı esnafı “onlar da olmasa kepenk indiririz” diyor.

Arasta esnafına göre bölgenin sorunları giderek artıyor fakat yetkililer bunlarla ilgilenmiyor, uyarıları dikkate almıyor. Binaların bakımsız kaldığını, turistleri memnun edecek kaliteli yerlerin açılmadığını belirten esnaf; Turizm Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesini, bölge sorunlarıyla ilgilenmeye davet etti.

Esnaf ne dedi…?

İmren Özerlat

“Arasta’da işlerimiz çok şükür iyi gidiyor. 1 Ekim’den sonra yabancı turistlerin geçişleri duracak denildikten sonra bir aksama yaşanıyor ancak yine de zaman zaman belli firmalar haricindeki tur şirketleri buraya turist geçiriyor. Geçişler var ancak bizim tarafta geçen turistleri ağırlayacak yeterli alt yapı yoktur. Bu alt yapıdan kastım temizlik ve gelen turisti ağırlayacak iyi kalitede ne iş yerlerimiz var ne de kalifiye eleman var.”

Özkay Ertayfur

“ Arasta’ya gelen yabancı turist sayısında ciddi bir düşüş vardır. Eskiden böyle zamanlar buralar çok kalabalıktı ancak şimdi öyle bir şey yok. Güneyden gelen yabancı turist sayısında da ciddi bir düşüş vardır.”

Cemaliye Bağcıoğluları

“Yıllardır Arasta bölgesinde esnafım ve şu anda işlerimiz çok düştü. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Bu hayat pahalılığı nedeniyle insanların alım gücü çok düştü. Ayrıca turist sayısında da ciddi bir düşüş vardır. Güneyden kuzeye gelen turistler günlük cirolarımızı olumlu etkiliyordu ancak şimdilerde bu bölgeye yerli halk olduğu gibi turist de gelmiyor ve sanırım günün sonunda herkes dükkanını kapatıp evine gidecektir.”

Hatice Yorgozlu

“Şu anda işlerimiz düşüştedir. Bu bölgenin işleri sadece güneyden gelen Rumlar ve turistler sayesinde çalışıyorduk ancak şu anda nedendir bilmiyorum ancak Rumlar buraya eskisi gibi gelmiyor. Bir diğer yandan da Rum polisleri insanların ellerinden yaptıkları alışverişi alıyor bu nedenle de insanlar artık eskisi gibi gelmiyor.”

Samet Kölgesiz

“Arasta bölgesinde işlerimiz bahar aylarında daha iyi oluyordu ancak bu sene eskiye göre daha zayıf işlerimiz vardır. Arasta’da yabancı turist sayısında bir artış var ancak bu kalabalık görüntü alışverişe ne yazık ki yansımıyor. Böyle devam ederse Arasta ölmez ancak geleceğe dair bir adım atılamaz ve yatırım yapılamaz.”