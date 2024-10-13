500 milyon Euro’luk mülk hesaplaşması

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan İlona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar asıllı kadının Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı haber verildi.

İki Macar kadının Cuma Günü Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmasında Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini yazan Politis gazetesi bazı detaylara yer verdi.

Gazete; Rum polisinin elindeki bilgilere göre Macar asıllı iki kadının, KKTC’deki Kıbrıs Rum malları üzerine yasa dışı bir şekilde inşa edilen taşınmazların tanıtımı ve satışı konusunda kendi aralarında iş birliği yaptığını öne sürdü.

Gazete; Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmanın tarihinin 12 Aralık olarak belirlendiğini yazarken, duruşma gününe kadar tutuklu kalıp kalmayacaklarına dair kararın yarın açıklanacağını kaydetti.

Cyprus Construction gündemde

Fileleftheros gazetesi ise haberinde Macar asıllı iki kadının Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki taşınmazların satışına aracılık yaptıkları gerekçesiyle suçlandıklarını ve iki kadının söz konusu bölgelerde evler ve apartmanlar inşa eden “Cyprus Constructions” şirketiyle iş birliği yaptıklarından söz edildiğini yazdı.

İki kadının Pile’de yaşadığını ve KKTC’deki bir inşaat şirketiyle komisyon alma karşılığında gayrimenkul satışı yapma konusunda anlaşma yaptığını kaydeden gazete, iki kadının iş birliği içinde olduğu KKTC’deki şirketin kullandığı Kıbrıs Rum arazilerinin değerinin ise 500 milyon Eurodan fazla olduğunu iddia etti.

Rum polisinin elindeki bilgilere göre “Cyprus Constructions” isimli şirketin Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki araziler üzerine evlerden ve apartmanlardan oluşan dokuz proje inşa ettiğini ileri süren gazete, Macar asıllı iki kadının komisyon alma karşılığında internet üzerinden emlak satışı tanıtımı yapmakla suçlandıklarını belirtti.

Kadınların tasarrufunda çeşitli belgelerin yanı sıra her satış için alacakları komisyonla ilgili bir sözleşme bulunduğunu kaydeden gazete, Ağır Ceza'daki davanın 12 Aralık’ta görüleceğini ekledi.

Tornaridis’ten AKPM’ye mektup

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise DİSİ Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rum delegasyonunun başkanı Nikos Tornaridis’in AKPM’deki muhataplarına, KKTC’deki Rum mallarının ileri sürülen yasa dışı kullanımı konusunda bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Tornaridis mektubunda özetle ileri sürülen yasa dışı alım satımların ve genel olarak KKTC’deki Rum mallarının yasa dışı ticari kullanımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarıyla bariz bir şekilde çeliştiğini iddia etti.

KKTC’deki Rum mallarının “gasp edilmesiyle” ilgili davaların son zamanlarda arttığını da öne süren Tornaridis, bu gelişmenin adanın de facto bölünmesini pekiştirdiğini ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin diyaloğun yeniden başlaması perspektiflerini zorlaştırdığını da öne sürdü.

Fotoğraflar: mülk-1-2-3-4 ve İlona