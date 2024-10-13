Şoförler etkisiz

Limasol Yolcu Taşıma Şirketi’ne (EMEL) ait okul otobüsleri içerisinde, mala zarar ve vandallık dışında aşırı olaylar da cereyan etmekte olduğu bildirildi.

Alithia’nın haberine göre EMEL yetkilisi bir TV kanalına yaptığı açıklamada “Durum her yıl daha da kötüleşiyor. Gittikçe daha küçük yaştaki öğrenciler tarafından işlenen vukuatlar daha da kötüleşiyor.” vurgusu yaptı.

EMEL yetkilisi okul otobüslerindeki aşırılıkları örneklendirirken 13-17 yaş aralığındaki öğrencilerin otobüslerin içerisinde sigara içtiğini, izmaritlerini havalandırma bölümleri içerisine doldurduklarını, şoförlerin her turdan sonra bir torba izmarit topladığını anlattı. Seyrek olmakla birlikte otobüs içerisinde marihuanalı sigara içen öğrenci de saptadıklarını vurgulayan yetkili, öğrencilerin otobüsün arka tarafında mum ve meşale yakarak doğum günü partisi de yaptıklarına dikkat çekti.

Öğrenci otobüslerine zarar verenler arasında veliler de olduğunu belirterek, otobüsün istediği bir güzergahtan geçmemesine kızan bir velinin otobüs kapılarını yumrukladığını, şoföre tehdit ve küfür savurduğunu da söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 00:59