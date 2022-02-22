Kriz büyüyor

Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" dedi.

Ayrıca, Putin, "Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bu tehdide cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Rus lider, daha sonra Kremlin'de yine kameraların önünde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin liderleriyle tanıma ve iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

Putin’in ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından Donbass'ta halk sokağa dökülerek kutlama yaptı.

Donbass'taki çok sayıda kişi, ellerinde Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

Halka seslendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını onayladığını açıklayan Putin, daha sonra kameraların karşısında iki liderle birlikte tanıma ve iş birliği anlaşmalarını imzaladı. Putin, halka sesleniş konuşmasında şunları söyledi:

* Donbass’taki durum kritik, şiddetli bir hâl aldı. Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır.

* Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından yaratıldı, kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı.

* Sovyetler Birliği’nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı.

* Elbette geçmişi artık değiştiremeyiz, ama en azından geçmiş hakkında kayıtsız şartsız, siyasi boyut kazandırmadan doğrudan ve dürüstçe konuşmalıyız.

* Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin'in devlet inşaatı ilkeleri, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü.

“Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor”

* Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukraynası oluştu. Günümüzde Ukrayna için ‘Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası’ diyebiliriz. Ukrayna'nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin'in Donbass'ı Ukrayna'ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.

* Gerçek komünizmden arındırma ne olduğunu Ukrayna'ya göstermeye hazırız. Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor ve dış etkiler iç politikalarını, şirketlerini ve ticaretini etkiliyor.

Nükleer silah tepkisi

* Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bu tehdide cevap vereceğiz.

* Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor.

* Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır.

* 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya’nın NATO’ya katılımının nasıl olacağına yönelik soru sordum. ‘Bizi bir müttefik olarak görmek istemiyorsunuz. Neden bizi düşman olarak görüyorsunuz?’ dedim. Bizi dost olarak görmüyorlar.

* Askeri olarak Rusya’ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz.

* En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa’nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur. Ancak Rusya’nın bu talepleri reddedildi.

NATO’ya tepki

* Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar.

* NATO’nun Doğuya yönelik olarak genişlemesini istemiyoruz. Rusya sınırına yönelik, silahların konuşlanmamasını istiyoruz. Askeri altyapının 1997 seviyesine, Rusya-NATO anlaşmaların yapıldığı döneme çekilmesini istiyoruz.

* Bu prensipler gözardı edildi ve Batılı ortaklarımız bir kez daha geçmişteki ifadelerini tekrarladı. ‘Her devlet istediği bir biçimde güvenliğini artırabilir ve istediği askeri ittifaka katılabilir’ dediler. Dolayısıyla onların konumlarında hiçbir şey değişmedi. Aynı, açık kapı politikasından bahsediyorlar.

Canlı yayında tanıma kararını açıkladı

* Rusya Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM’nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur.

* Donbass krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını onaylıyorum.

Rus lider, daha sonra Kremlin’de yine kameraların önünde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin liderleriyle tanıma ve iş birliği anlaşmalarını imzaladı.