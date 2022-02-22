Sorun çözülmüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Aylardır maaş alamayan Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının, 17 Şubat’ta başlattığı grev sürüyor. Kentte belediye işleri yapılmazken, caddeler, sokaklar, mahalle araları çöplerle oldu. kentin dört bir yanında ortaya çıkan kötü manzara vatandaşın tepkisine de neden oldu. Çöplerden dolayı çevreye kötü kokularda yayılırken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi.

Şehrin her yanında biriken çöplerin Gazimağusa’ya yakışmadığını belirten vatandaşlar, belediye ile personel arasındaki sorunun bir an önce çözülmesini ve şehrin dört bir yanındaki çöp yığınlarının ivedilikle temizlenmesini istedi.

Özüşen: Tatmin edici ödeme yok

Belediye çalışanları ise günlerdir bir adım atılmasını beklediklerini ancak değişen bir şey olmadığını dile getirdi. Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, geçen cuma gününden bu yana şartlarda herhangi bir değişme olmadığını ifade etti.

Özüşen, “Başkanla görüşüyoruz, para bulacağını söylüyor. Biz de bekliyoruz. Herhangi bir tedbir görmedik. Tatmin edici ödeme yok. O yüzden greve devam ediyoruz” dedi

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası’nın dün de 08.00-15.00 saatleri arasında eylem gerçekleştirdiğini ifade eden Özüşen, “Belediyeye personel alımı ve ekonomik nedenler dolayısıyla” grev yaptıklarını anlattı. Özüşen, ekonomik konularla ilgili olarak; 863 bin TL tutarındaki 15’lik maaşların ödenmediğini, geçici personelin 700 bin TL tutarında özlük haklarının da ödenmediğini, GAMABEL personelinin 850 bin TL olan ocak maaşlarını halen alamadığını belirtti.

Personelin 14 aylık ek mesai alacaklarının bulunduğunu söyleyen Özüşen, Belediye Başkanı’nın ek mesai ödemeleriyle ilgili taahhüt ettiği takvimde de 5 aylık gerilik olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi personelinin Belediyeden toplamda 3 milyon 913 bin TL alacağı bulunduğunu kaydeden Özüşen, her ödeme döneminde bu sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini, belediye yönetiminin ne tedbir alacağını görmek istediklerini söyledi. Mağusa Türk Genel-İş Başkanı Özüşen, tatmin edici bir plan ve takvim ortaya konmazsa grevin ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.

Özüşen, “Gazimağusa Belediyesi ekonomik sıkıntıdan nasıl kurtulur?” sorusuna verdiği yanıtta, Belediye Başkanı’nın istihdam politikasını yeniden gözden geçirmesi, fuzuli harcamaların bırakılması gerektiğini, “over draft, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı” ödemelerinde gecikmeden dolayı yaşanan ceza ve faiz giderlerinden de kurtulması, giderlerin kontrol altına alınması, ayrıca istihdamın da en başta işe göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 11:34