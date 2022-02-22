546 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 197 test sonucunda, 408 pozitif Covid-19 pozitif vakaya rastlandı, 546 kişi ise taburcu edildi. Kuzeyde test sayısı 6 milyona yaklaşırken, toplam vaka sayısı 65 bin 62 olduğu açıklandı. Vakalardan 61 bin 95 kişinin iyileşecek taburcu edildiği belirtildi. Ülkede dün yapılan aşı miktarının ise bin 638 olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs'ta ise Covid-19'dan 2 kişi hayatını kaybetti, 24 saatte yapılan 132 bin 177 testle 2 bin 698 yeni vaka saptandı. Rum kesiminde tedavi altındaki 264 hastadan 40'ının durumu ağır, 13'ünün entübe olduğu kaydedildi.

Lefkoşa ilk sırada

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; vakaların, 185’i Lefkoşa, 76’sı Girne, 114’ü Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 4’ü İskele, 7’si ise Lefke bölgesinden tespit edildi.

Dün itibariyle, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 7 oldu.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 26.197

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 408

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 408

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 546

Dün kaybedilen hasta: 0

Yapılan toplam test sayısı: 5.748.404

Toplam vaka sayısı: 65.062

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 61.095

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3781

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 43

Karantinadaki vaka sayısı: 3731

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 188

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1638

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 366

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 565

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3305

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 129246.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte yapılan 132 bin 177 testle 2 bin 698 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 308 bin 917, toplam can kayıplarının 825'e yükseldiğini açıkladı.

Tedavi altındaki 264 hastadan 40'ının durumu ağır, 13'ünün entübe olduğu kaydedildi.