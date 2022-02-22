Cezası ağır oldu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Suser Marks World Trading Co. LTD’de tahsilatçı olarak çalıştığı dönemde şirkete ait 20 bin lirayı çaldığı iddia edilen Kadir Gölbaşı hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıl hapis öngören suçtan yargılanan sanık 7 ay hapis cezasıyla kurtuldu.

Sanık hakkındaki kararı Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan heyet açıkladı.

Yasalarda 7 yıl hapis öngören suçtan yargılanan sanık 7 ay hapis cezasıyla kurtuldu.

Heyet, sanık Kadir Gölbaşı’nın ‘Müstahdem Tarafından Sirkat’ suçundan yargılandığını ve bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığını belirtti. Heyet, sanığın benzer sabıkası olmadığını, ifade verip suçunu kabul ettiğini, adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu, bu hususların hakkında hafifletici erken olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Heyet, sanığın aleyhine getirilen davalardan heyet olarak 7 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık Gölbaşı, 28 Temmuz 2021 tarihinde çalıştığı şirkete ait araçta zarf içerisinde bulunan 40 bin liradan 20 bini çaldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Çalınan paranın müşterilerden tahsil edildiği ancak şirkete iade edilmediği tespit edilmişti. Soruşturma amaçlı polisten 12 gün tutuklu kalan sanık, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Sanık Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama sürecinde suçlarını kabul etmiş, duruşmaların ardından dava karara kalmıştı.