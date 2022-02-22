Yeni isimler görevde

Yeni kabinenin belirlenmesinin ardından Çalışma, Maliye ve Ulaştırma bakanlılarında devir teslim töreni gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, görevi Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti.

Çağman, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, bir yıllık görev süresi boyunca ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve pandeminin yarattığı sıkıntılara karşın, önemli bir yol kat ettiklerini belirterek, “Ülkenin içinden geçtiği zor ekonomik koşullar karşısında size zor bir görev düşüyor, ancak üstesinden gelebilmenin kolay olacağını düşünüyorum” dedi.

Çağman, Hasipoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevini teslim alan Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, ekonomik açıdan oldukça zor geçen bu dönem içinde çalışma yaşamına ciddi katkılar konduğunu kaydetti ve Çağman’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Oğuz, görevini Atun’a devretti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na atanan Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a devretti.

Görevini devreden Dursun Oğuz, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmasında, Atun’u tebrik ederek, başarılar diledi.

Yaklaşık 14 ay gibi bir süre Maliye Bakanlığı’nda yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler sunan Oğuz, özellikle küresel salgın nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi KKTC’nin de ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini ancak ülkesini seven, ülkesini düşünen insanlar olarak halkın refahı için eldeki imkânların seferber edildiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı görevini devralan Sunat Atun da konuşmasında Faiz Sucuoğlu hükümetinin tüm ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık iki yıldır özellikle küresel salgının tüm dünyayı olduğu gibi KKTC ekonomisini de derinden etkilediğini vurgulayan Atun, Dursun Oğuz’un bu zor süreçte görev yaptığını hatırlatarak, bugün gerçekleşenin bir bayrak yarışı olduğunu belirtti. Dursun Oğuz’a yeni görevinde başarılar diledi.

Canaltay, Arıklı’ya başarı diledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanan Erhan Arıklı, bugün görevi Resmiye Canaltay’dan devraldı.

Teslim töreni, yeni Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e sunulmasının hemen ardından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşti.

Canaltay, Arıklı’ya yeni görevinde başarılarak dilerken, Arıklı, verdiği hizmetlerden dolayı, Canaltay’a teşekkürlerini sundu.

Canaltay, yeni hükümetin ve kabinenin hayırlı olmasını dileyerek, Arıklı’nın yeni görevinde çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

Canaltay, Arıklı’nın baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahip olduğuna ve aynı hassasiyeti göstereceğine inanç belirtti.

Arıklı ise, Canaltay’ın görevde olduğu süre boyunca, takdire şayan bir performans ortaya koyduğunu, kısa sürede çok önemli projelere imza attığını ve uzun zaman isteyen projeleri kısa sürede gerçekleştirdiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 11:35