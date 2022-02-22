Değişim olacak

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı’na sunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, partili milletvekillerine gelecek için umut verdi. Sucuoğlu “Bu kabine 5 yıl sürecek olan bir kabine değildir” diyerek, zaman içinde bakanların değişebileceğini söyleyerek, parti için tepkileri yumuşatmaya çalıştı.

Sucuoğlu’nun yeni kabinesinde, eski bakanlardan Tahsin Ertuğruloğlu, Olgun Amcaoğlu ile Resmiye Eroğlu Canaltay’a yer verilmedi. Amcaoğlu’nun yerine Eğitim Bakanlığı görevine Nazım Çavuşoğlu getirilirken, Canaltay’ın yerine Ulaştırma Bakanlığı’na koalisyon ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı geldi. Ertuğruloğlu’nun yerine ise Taçoy getirildi.

Kabine önce Tatar’a sunuldu, sonra mecliste okundu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetinin Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Tatar’ın onayının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Geçici Meclis Başkanı Ünal Üstel başkanlığında 15.30’da toplandı.

Genel kurulda yeni hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi okundu.

Onaya ve bilgiye sunuşlar bölümünde UBP-DP-YDP hükümet programının 25 Şubat Cuma günü 10.00’da yapılacak birleşimde okunması oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Cumhurbaşkanlığı’nın Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetinin istifasına ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerine devam etmelerine ilişkin tezkeresi okunarak, bilgiye sunuldu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vermesine ilişkin tezkere okundu.

Tezkerenin ardından Cumhurbaşkanı’nca atanan Başbakan ve Bakanlar Kurulu listesi Genel Kurul’a sunuldu.

Başkanlık Divanı seçimi ise bir sonraki birleşime ertelendi.

26’ncı hükümet görevde

KKTC’nin ilanından sonra kurulan 26’ncı hükümet 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine sahip…

UBP-DP-YDP Hükümeti, KKTC’nin 15’inci Başbakanı unvanına sahip olan ve ilk başbakanlık görevini 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP hükümetinde üstlenen UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan ikinci hükümet oldu.

UBP- DP-YDP Hükümeti kabinesinde, Başbakanlık dahil 9 bakanlık UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1 bakanlık ise YDP’de bulunuyor.

Geçmiş hükümetlerde Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevlerinde bulunan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ikinci kez Başbakanlık koltuğuna oturdu.

Bugüne kadar UBP’den 7, CTP’den 6 ve DP’den 1 kişi başbakanlık koltuğuna otururken, Faiz Sucuoğlu 8’inci UBP’li Başbakan oldu.

Kabinede kadın bakan yok, 3 bakan dışta kaldı

Kadın bakanın bulunmadığı UBP-DP- YDP Hükümeti kabinesinde, önceki hükümetin kabinesinden dört isim değişirken, 3 eski bakan, Olgun Amcaoğlu, Resmiye Canaltay ile Tahsin Ertuğruloğlu kabine dışı kaldı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilirken, teknokrat bakan olan önceki hükümetin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kabinede yer almadı.

Önceki hükümetin kabinesinde bulunmayan UBP Lefkoşa Milletvekili Ünal Üstel, yeni kabinede İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Eski İçişleri Bakanı Kutlu Evren ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine getirildi.

YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı, kabinede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı. Eski Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise kabine dışında kaldı.

Kabineye yeni giren bir diğer isim ise ilk kez bakan olan UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oldu. Hasipoğlu, önceki hükümette DP’li Koral Çağman’ın yürüttüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da yeni kabinede yer almayan isimlerden biri oldu.

En genç Hasipoğlu, en yaşlı Üstel

60 yaşındaki Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki yeni kabinedeki en genç isim 1974 doğumlu, 48 yaşındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve en yaşlı isim ise 1955 doğumlu, 67 yaşındaki İçişleri Bakanı Ünal Üstel oldu.

Yeni kabinede 5 Mağusalı, Başbakan dahil 2 Lefkoşalı, 2 Girneli, 1 İskeleli ve 1 Güzelyurtlu bakan bulunuyor.

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İşte yeni kabine

Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren (UBP)

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy (UBP)

İçişleri Bakanı Ünal Üstel (UBP)

Maliye Bakanı Sunat Atun (UBP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP)

Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu (UBP)

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 11:37