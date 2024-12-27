Polis zorlandı

Kamu çalışanları, emekliler ve Sosyal Sigorta emeklilerinin maaşlarında hayat pahalılığı hesaplamasının değiştirilmesine ve toplu iş sözleşmesi düzeninin değişmesine yönelik yasa tasarılarına karşı çıkan ve bugün genel greve giden 32 sendika, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Sendikaların eylemine binlerce çalışan katıldı. Eylemde yapılan konuşmalarda hükümetin politikaları eleştirildi. Eylem sırasında Cumhuriyet Meclisi’nin kapısı bir kez daha kırıldı ve eylemciler tarafından Meclis binasına yumurta fırlatıldı.

Eylemi düzenleyen sendika başkanları kürsüye çıkarak katılımcıları selamladı, konuşmalar yapıldı. Eyleme destek veren siyasi partiler, CTP, TDP, BY'ye ve YKP'ye de teşekkür edildi.

Kamu-İş ve Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı ödeneğinin bir artış olmadığını, enflasyondan dolayı bir artış olduğunu belirterek bunu hükümete bir türlü anlatamadıklarını söyledi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yoksulluk içindeki halkın cebine el atan hükümetin gideceğini savundu

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, gelecek, çocuklar ve car oluş için kavga verdiklerini vurguladı "çocuklara güzel bir ülke bırakma sözümüz var" diye konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, izaz ikram giderleri yüzde 400 artarken vatandaşın eczanede ilaç bulamadığını söyledi.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, sermayenin temsilcilerinin her gün sermayeye destek vermeye devam ettiğini, emekçilere ise ‘param yok’ denildiğini söyledi.

32 sendikanın hazırladığı ortak açıklamayı KTOEÖS Başkanı Selma Eylem okudu. Eylem, Sol Anahtarı'nın şarkılarıyla tamamlandı.

Sendikalar greve devam edecek

Hayat pahalılığı hesaplamasının değiştirilmesine ve toplu iş sözleşmesi düzeninin değişmesine yönelik yasa tasarılarına karşı çıkan ve dün genel greve gideren Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapan 32 sendika, genel greve bugün de devam edileceğini açıklandı.



Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024, 09:59