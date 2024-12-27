Tekmeyle başına vurdu

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde alkol tesiri altındayken kavga eden 4 kişiden 51 yaşındaki A.G. (E) kafasına aldığı tekme darbesi sonucu yaralandı.

A.G.’nin başına tekme atarak şakak kemiğinin kırılmasına neden olan Yaşar Bolat kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının “vahim zarar, ciddi darp, kavga, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, kavga olayının 20 Aralık 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, tespit edilemeyen bir nedenden dolayı A.G.’nin 173, T.P.’nin 185, M.G.’nin 242 miligram alkollü içki tesiri altında bir taraf olup, 361 miligram alkollü içki tesiri altındaki Yaşar Bolat (E-39) ile kavga ettiklerini söyledi.

Polis, 3 kişi işe Bolat’ın birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini kaydetti.

Polis, kavga esnasında Yaşar Bolat’ın, A.G’nin başına tekme atarak, sağ şakak kısmında kırık oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, A.G.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığı açıkladı.

Olayla ilgili gerekli kamera görüntülerinin ve ifadelerin alındığını kaydeden polis, kavgada yer alan diğer şahıslarla da ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.