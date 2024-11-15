Listeyi hazırlıyor

Amerikan seçimlerinin galibi Donald Trump, önümüzdeki dört yıl boyunca ülkeyi yönetecek ekibini şekillendirmeye başladı. Kaynaklar, Trump'ın ekibinin Pentagon'dan kovulacak yetkililerin listesini hazırladığını öne sürüyor. Trump'ın kara listesinde, üst düzey generallerin de yer aldığı öne sürülüyor. Bu da Pentagon'da benzeri görülmemiş bir değişiklik anlamına geliyor.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yeni yönetimini şekillendirmeye başladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump'ın ekibindeki isimler, görevden alınacak askeri yetkililerin listesini hazırlıyor.

Listede, üst düzey generallerin de yer aldığı öne sürülüyor. Bu da Pentagon'da benzeri görülmemiş bir değişiklik anlamına geliyor.

Görevden alma planlamalarının henüz erken bir aşamada olduğu ve Trump'ın yönetimi şekillendikçe değişebileceği de vurgulanıyor.

Kaynaklar, Trump'ın ikinci döneminde Pentagon'da toplu işten çıkarmanın yaşanabileceğini tahmin ediyor. Trump'ın planı onaylayıp onaylamayacağı belirsiz, ancak geçmişte kendisini eleştiren savunma yetkililerine sert tepkiler gösterdiği biliniyor.

Seçim kampanyası boyunca da seçildiği takdirda Amerikan ordusunun üst düzey yetkilendirmelerinde büyük değişiklikler yapacağını defalarca vurgulamıştı.

Bir diğer kaynak ise yeni yönetimin büyük ihtimalle Trump'ın eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bağlantılı olduğu düşünülen askeri yetkililere odaklanacağını aktardı.

ABD Genelkurmay Başkanları, ABD ordusundaki en üst düzey subayları kapsıyor.

Bu subaylar Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Deniz Piyade Kolordusu, Hava Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve Uzay Kuvvetleri'nin komutanları olarak orduda liderlik yapıyor.

