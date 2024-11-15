Politik bir güldürü

Mizah ustası Moliere'in yazdığı, Nazım Hikmet'in uyarladığı, Yaşar Ersoy'un yönettiği politik güldürü "Tartüf 24" oyunu, önceki akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) sahnelendi.

Açıklamaya göre, oyunun sonunda Gazimağusa Belediye Başkanı ile tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy, 2025 yılında Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin iş birliği ve dayanışması ile yeniden ortak organizasyonla hayat bulacağı belirtildi.

Oyunun sonunda ayakta alkışlanan sanatçılara Başkan Uluçay tarafından çiçek takdim edildi.

Yaşar Ersoy, Tartüf 24 oyununun organizasyonunu sağlayan Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Tiyatro Festivali için iş birliği ve dayanışma gösteren Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne belediyelerinin başkanları Mehmet Harmancı, Süleyman Uluçay ve Murat Şenkul’a teşekkür etti.

