KKTC 41 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

15 Kasım Cuma günü törenler Cumhurbaşkanlığı'nda saat 09.00’daki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni ise saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

Solo Türk gösteri yapacak

Bugün saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde Solo Türk gösteri yapacak.

Aynı zamanda 14.00-16.30 saatleri arasında Girne’de Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi “Cumhuriyet Şöleni Korteji” yapılacak. Kortej Eski Girne Belediye Binası, Girne Atatürk Anıtı ve Girne Antik Liman güzergahını izleyecek.

İlçelerdeki törenler

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki yerel tören saat 08.00’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Gazimağusa’daki ilk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı önünde anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak. Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören, Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’te çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 09.30’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. İkinci tören saat 09.45’te müze önünde düzenlenecek. İskele’de saat 09.30’da başlayacak tören Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde saat 14.00’te başlayacak.

İlçelerin yanında bucaklarda da 15 Kasım’da çeşitli tören ve kutlamalar yapılacak.

Mehmetçik’teki tören Atatürk Anıtı önünde 09.00’da yapılacak. Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 09.00’da başlayacak. Geçitkale’deki tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak.

Liderlerin mezarlarında tören düzenlendi

KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü nedeniyle Hamitköy'de bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda tören düzenlendi.

KKTC’nin 41. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı'nda tören düzenlendi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024, 09:48