3 ayda yargı

Gönyeli’de düzenlenen operasyonda 4 gram bonzai ile yakalanan Arthur Mawunga’nın 2022 yılında bir şahsa uyuşturucu sattığı, ayrıca 2 yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, operasyonun 4 Kasım 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Gönyeli’de gerçekleştirildiğini söyledi. Polis memuru, Küçük Çekmece Sokak’ta SP 287 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlı Arthur Mawunga’nın ekipleri görünce kaçmaya kalkıştığını belirtti.

Polis, zanlının araçtan inerek koşarak kaçtığını ve 200 metre ileride bir apartman arkasına tasarrufundaki çantayı attığı sırada makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının atmış olduğu çantanın bulunarak, emare alındığını, içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu madde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 5 gram olarak aldığını itiraf ettiğini, aleyhine getirilen 5 gram uyuşturucu alma ve tasarruf davalarını kabul ettiğini söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının şu anda cezaevinde bulunan bir şahsa 12 Eylül 2022 tarihinde 16 gram sentetik cannabionid verdiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, cezaevinde bulunan şahsın tanıtma merasiminde zanlıyı görüp tanıdığını ifade etti. Polis, zanlının aleyhine getirilen 16 gram uyuşturucu verme suçunu kabul etmediğini söyledi. Polis memuru, zanlının 2022 yılı Kasım ayından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ifade etti. Polis, zanlı hakkında iki ayrı dosya hazırlanacağını, beklenen analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu kaydetti. Polis, DATA incelemesinin sürdüğünü belirterek, dava dosyaları hazır oluncaya kadar zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme talebi onayladı.