Büyük vurgun

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir bankanın şube müdürü olarak çalışan ancak yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz hafta tutuklanan Bahar Korakan’nın çaldığı para miktarı 24 milyon TL’yi aştı. Zanlının 2022-2024 yılları arasında bankanın ana kasasından, müşterilerin hesaplarından para çalmasının yanı sıra sahte hesaplar açarak, kredi aldığı da tespit edildi.

Bankanın müşterisi olmak isteyen kişilerden para alan zanlının, hesap açılmış gibi sahte evraklar hazırladığı, insanları bu şekilde oyaladığı belirlendi.

Zanlının bankanın ziynet eşyası emanet alma gibi bir uygulaması olmamasına rağmen bir müşteriden 205 bin TL değerinde takı aldığı belirtildi.

Zanlı hakkında 13 banka müşterisinin şikayetçi olduğu açıklanırken, son 2 yılda çaldığı miktarın toplam 3 milyon 693 bin TL, 406 bin 153 sterlin, 33 bin 229 euro, 55 bin 250 dolar olduğu kaydedildi.

Soruşturmayı Mali Şube devralırken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı, duruşmada şikayeti sayısı ve çalınan miktarın artabileceği belirtildi.

Evinde ve aracında para bulundu

Mali Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın ilk etapta bankanın hesabından bir milyon 220 bin TL, 185 bin 800 Sterlin, 24 bin 290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33 bin 350 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Zanlının soruşturma amaçlı 7 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok tespitte bulunduklarını açıkladı.

Polis, son 7 günde zanlının ikametgahının arandığını, 3 adet ajanda, muhtelif evraklar,2 adet cep telefonu, 5 bin TL nakit para, 2 adet müşteriye ait çalıştığı bankanın dekontu, bankaya ait para sayım beyannamesi, havale talimatı, gönderim dekontu, 17 sayfa gönderim dekontu fotokopisi, 9 adet başka bankaya ait ama kendi müşterisi de olan bir şahsa adına olan dekontlar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı adına kayıtlı araçta yapılan aramada 47 bin 723 TL ve 105 euro nakit para, 3 adet içerisinde birçok müşteri bilgilerinin yazılı olduğu defter, Bahar hanım yazılı zarf içerisinde 45 bin dolar ve 30 bin Sterlin paranın müşteri tarafından emanete verildiğine dair yazı ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlıdan zarf içerisinde bulunan para ile ilgili izahat istendiğinde kardeşine ait olduğunu ve yakın bir tarihte kardeşinin hesabından çektiğini ancak yapılan araştırmada bunun doğru olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının aracında bulunan nakit paraların Gelir ve Vergi Dairesine yatırıldığını açıkladı.

Ana kasayı soydu, müşterilerin hesaplarını boşalttı

Polis, zanlının bankanın ana kasasından aldığı bir milyon 220 bin TL, 185 bin 800 Sterlin, 24 bin 290 Euro, 250 Dolar ve 33 bin 350 TL’ye ek olarak, 13 farklı kişiye ait hesaplardan ya da müşteriler tarafından kendisine teslim edilen paraları da çaldığını açıkladı. Polis, bu para miktarlarının 2 milyon 439 bin TL, 220 bin 353 sterlin, 8 bin 939 Euro ve 55 bin dolar olduğunu kaydetti. Polis, böylelikle zanlının 2022 Ocak ayı ile 2024 Kasım ayları arasında çaldığı para miktarının 3 milyon 693 bin TL, 406 bin 153 sterlin, 33 bin 229 euro, 55 bin 250 dolara çıktığını açıkladı.

Ziynet eşyaları da kayıp

Polis, bankanın ziynet eşyaları emanete almak gibi hizmeti olmadığı halde zanlının 2020, 2023 ve 2024 tarihlerinde 4 defada bir müşteriden yaklaşık 205 bin TL değerindeki ziynet eşyaları emanete aldığını ve müşteriye emanete aldığına dair yazılı kağıt verdiğini söyledi.

Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmadığını, kimseye vermediğini ancak ne yaptığını hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının müşterilerin hesaplarında ne kadar paraları kaldığını öğrenmemeleri için gerçek hesap dökümleri yerine sadece yazışmalarda kullanılan ve üzerinde banka adının yazılı olduğu kağıtlara sahte hesap dökümleri hazırlayıp imzaladıktan sonra hazırladığı sahte evrakları müşteriye verdiğini açıkladı.

Polis, müşterilerin tasarruflarında bulunan sahte banka dökümlerini emare olarak aldıklarını söyledi. Polis memuru, bu evraklar üzerinde bulunan hesap numaraları ile ilgili olarak yapılan araştırmada da söz konusu bankada böyle hesapların olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.



Müşterilerin kimliğine büründü, kredi çekti

Polis, ayrıca zanlının müşterilerden habersiz adlarına hesaplar açtığını ve bu hesaplara gerçek hesaplarından para transferi yapıp nakit çektiği, ayrıca müşterilerden habersiz onların kimliğine bürünerek bankadan kredi aldığını açıkladı.

Polis, bugüne kadar yapılan soruşturma kapsamında 29 kişiden ifade temin edildiğini, 21 kişiden daha ifade alınması gerektiğini söyledi.

13 mağdur şikayetçi

Polis, “şu ana kadar13 banka müşterisi zanlı aleyhine şikayetçi olmuş, şikayetçi sayısının artacağı aşikardır” dedi.

Zanlı ya ait cep telefonlarında ilk nazarda yapılan incelemede birçok sahte olduğuna inanılan hesap dökümü ve dekont resimlerine rastlandığını kaydeden polis, bu yönde de geniş çaplı araştırma başlatıldığını kaydetti.

Polis, bankanın kamera kayıtlarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Çalınan miktarın ve mağdur sayısının artabileceğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Birçok suçlamayla karşı karşıya

Mahkeme hakkında “suç gelirini aklama, hesaplarda hile, emanetçi tarafından sirkat, müstahdem tarafından sirkat, başkasının kimliğine bürünme, dolandırıcılık, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahtekarlık yapma, sahtekarlıkla para temini ve sahte para ödenmesine yetki veren banka evrakı düzenleme suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024, 09:48