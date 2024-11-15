Öğrencilerle buluştular

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapmak üzere KKTC’ye gelen SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti.

Ertuğruloğlu'nun SOLOTÜRK pilotlarına plaket takdim ettiği kabulde karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

Kabulün ardından Ertuğruloğlu, pilotlarla birlikte Türk Maarif Koleji’ni (TMK) ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Maarif Koleji’nin Rauf R. Denktaş Kültür Salonu’nda yapılan “SOLOTÜRK-TMK Buluşması”, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve TMK Müdürü Candan Kortay, etkinlikte birer konuşma yaptı.

Okulun lise korosu, “Çökertme” ve “İleri Marşı”nı seslendirmesiyle devam eden program, SOLOTÜRK'ün sunumu ve söyleyişiyle sona erdi.

Ertuğruloğlu: Müthiş bir karşılama

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, muhteşem karşılamadan dolayı teşekkürlerini ifade ederek başladığı konuşmasında, “Müthiş bir karşılama, müthiş bir hassasiyet... Bizleri onurlandıran, gururlandıran ve Türk gençliğinden umudunu yitirenlere ders veren bir karşılama ortaya koyduğunuz için hepinize teşekkür ederim.” dedi.

SOLOTÜRK ekibinin her 15 Kasım’da, Türk Yıldızları ekibinin de her 20 Temmuz’da KKTC'ye geldiğini kaydeden Ertuğruloğlu, SOLOTÜRK gösterilerinin “dosta güven, düşmana da çekince” ifade ettiğini belirterek bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Kortay: SOLOTÜRK, bizim için gurur kaynağı

TMK Müdürü Candan Kortay da, “Cumhuriyetimizin 41. Kuruluş yıldönümü arifesinde, büyük bir hayranlıkla izlediğimiz göklerin asil kartalları Solo Türk ekibini bugün okulumuzda misafir etmekten büyük onur duymaktayız.” diye konuştu.

Kortay, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 akrobasi timi SOLOTÜRK’ün, üstün yetenekli pilotları ve modern teknolojisiyle, her zaman kendileri için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Bakıcı: TMK’da olmanın gururunu yaşıyoruz

SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı da, TMK’da olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakıcı, “Giriş esnasında gerçekten bizleri duygulandırdınız. Gözlerinizdeki ışığı, motivasyonu hissettik. Motivasyonumuza ve enerjimize enerji kattınız. Sizlerden aldığımız enerjiyi de 15 Kasım'da Cumhuriyetimizin 41 yılıncı kutlamalarında da sizlere aktaracağız.” diye konuştu.