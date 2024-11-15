340 milyon lira harcandı

Adını, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, 24 Aralık 1963’teki Kanlı Noel saldırısında hayatını kaybedenlerin anısından alan “24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi” dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplam 340 milyon Türk Lirası bütçe ile inşaat maliyeti karşılanan, 100 yataklı yeni Girne Asker Hastanesi’nin KKTC halkına da hizmet vereceği belirtildi.

Girne’deki hastanenin açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bakanlar, milletvekilleri, konuk heyetler, askeri erkan ve diğer davetliler katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkına bayram armağanı olarak açılışı yapılan hastanenin açılışı öncesinde İstiklal Marşı okundu.

Bakanı Yaşar Güler’in mesajı okundu

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in mesajı okundu. Güler, mesajında, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’ye her alanda destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, yeni çağdaş modern hastanenin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Yılmaz: Şehitlerin hatırası yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastanenin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Cevdet Yılmaz, bir taraftan KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümünü idrak ettiklerini, bir taraftan da Cumhuriyete ulaşma yolunda çekilen acıların önemli bir sembolü olan 24 Aralık 1963 tarihini bu hastane ile ölümsüzleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi Rum terör örgütü EOKA mensupları, 61 yıl önce başlattıkları Kanlı Noel saldırılarıyla Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik hareketine girişmişti.

Kadın, çocuk, bebek, yaşlı ayırt etmeden Kıbrıs Türkünü zalimce katlettiler…

24 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların unutulmaması ve bu tarihi yaşatmak adına askeri hastanemize bu anlamlı tarihin ismini vermek, vefa borcumuzun bir ifadesidir.

Bu karar, vatan uğruna şehit olan kahramanlarımızın hatırasını nesiller boyunca yaşatacak ve milletimizin mücadele ruhunu her daim canlı tutacaktır.

Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin desteği ve mukavemetçi ruhuyla barbarlığa boyun eğmeyerek yıkılmamıştır yıkılmayacaktır.”

Hızlı ve etkin müdahaleye olanak sağlayacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 340 milyon Türk Lirası bütçe ile inşaat maliyeti karşılanan, 100 yataklı yeni Girne Asker Hastanesi’nin, 37 bin 500 metrekare arazi üzerinde 18 bin 472 metrekare kapalı alanda konumlandığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu hastanemizde, 31 poliklinik odası, 3 ameliyathane, 3 laboratuvar, tomografi, ultrason ve röntgen gibi donanımlar ile 16 tek yataklı, 24 çift yataklı hasta odası, 5 anne-bebek odası ve 8 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Ek olarak, hastanemizin yatak kapasitesi, ihtiyaç halinde daha fazla hastaya hizmet sunabilecek şekilde artırılabilecek esneklikte dizayn edilmiştir.”

“Kalkınmayı destekleyen projelere devam edeceğiz”

Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda kalkınmasını destekleyen projelere aralıksız devam edeceklerini de ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda, bir yandan tarımsal su temini kapsamında "Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı"nın tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan köy yollarının modernize edilmesi için önemli adımlar atıyoruz.

Dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla, vatandaşlarımızın e-Devlet kapısına erişimini kolaylaştıracak mobil uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesini hedefliyoruz.

Ayrıca, açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘24 Aralık 1963 Girne Askeri Hastanesi’ ile birlikte Lapta ve Maraş Sağlık Merkezleri gibi KKTC’nin birçok bölgesinde sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz.

Kalkınma desteklerimiz sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte; siyaset üstü bir yapıdadır. Önceliklerimiz çerçevesinde ilerlemektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişip güçlenmesi ve tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi ayakları üzerinde durması, ülkemiz için öncelikli bir hedeftir.

Bu doğrultuda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahını artıracak projelerle KKTC’nin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Üstel: Girne ve KKTC halkına hizmet edecek

Başbakan Ünal Üstel de törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin 41. yıl dönümü kutlamalarına kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.

Üstel, tarihten gelen bağlarla iş birliği içinde yola devam edeceklerini ifade ederek, hastanenin Girne’de marka olacağını, özelde Girne ve KKTC halkına hizmet edeceğini söyledi.

Türkiye ile imzalanan iş birliği protokolleriyle ülkenin alt yapısı turizm eğitim ve sanayide büyük projelere imza koyduklarını belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yılmaz’a teşekkür etti.

Üstel, hükümet olarak halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve refahını yükseltmek için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte her alanda çalıştıklarını kaydetti.









Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024, 09:47