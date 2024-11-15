Gençliğine yazık

Lefkoşa’da bulunan yapımı devam eden bir binanın giriş kapısını kırarak içeri giren ve inşaat malzemeleri çalan 28 yaşındaki Halit Karadeniz hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı 3 yıl hapse mahkum etti.

Kararda sanığın benzer suçları birçok kez işlemesinin aleyhinde değerlendirildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın7 Mart 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında zanlı Lefkoşa’da Demir Sokak üzerinde bulunan inşaatın giriş kapısını kırarak içeriye girdiğini belirtti. Yargıç, sanığın T.Y.’ye ait Makita marka bir adet izmirillo, bir adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet markası meçhul alafranga tuvalet ve yine markası meçhul 3 adet lavaboyu çaldığını söyledi.

Yargıç, 14 Mart 2023 tarihinde yapılan soruşturma neticesinde Halit Karadeniz’in tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Sanığın çalıntı eşyaları internette satışa sunduğunu ve bu şekilde tespit edildiğin kaydeden yargıç, gönüllü ifade verip, işlemiş olduğu bina açma ve sirkat suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu bina açma ve sirkat suçlarının yaygın ve toplumu endişelendiren suçlar olduğunu belirtti. Ağır ceza yargıcı, sanığın 2019 yılında sirkat suçundan kefalete bağlandığını ancak ıslah olmak yerine suç işlemeye devam ettiğini belirtti.

Yargıç, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Mülkiyet hakkını ihlal eden suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirten yargıç, sanığın ayrıca Girne bölgesinde sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarını işlediğini, bu suçlarla ilgili davaların da kararda dikkate alındığını açıkladı. Yargıç, sanığın pişman olmasını, bir kişi hariç tüm müştekileri tazmin etmesini lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, sanığın lehine ve aleyhinde olan tüm olguları dikkate aldıklarını belirterek, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.