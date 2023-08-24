Moskova doğruladı

Rusya'da Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü. Rus Sivil Havacılık Otoritesi, düşen uçakta Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve yardımcısı Yutkin dahil 10 kişinin olduğunu ve tamamının öldüğünü duyurdu. Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tver'de düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in öldüğünü doğruladı.

Soruşturma başlatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen uçağın “MNT-Aero” adlı şirkete ait olduğunu, kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın, kurulan özel bir komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, Tver'de 10 kişinin öldüğü özel jet kazasının nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu belirtildi. Düşen Embraer 135 tipi özel jetin MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Öte yandan Rus haber ajansı RİA Novosti'nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Biden: Şaşırmadım

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği açıklandı. Ayrıca, "Prigojin'in durumu doğrulanırsa bu hiç kimse için sürpriz olmaz." denildi. ABD Başkanı Joe Biden, Wagner liderinin de içinde bulunduğu öne sürülen uçağın düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olup olmadığı sorusuna "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı pek fazla şey olmuyor" diyerek cevap verdi.

Projin'in ayaklanması hakkında

Prigojin 24 Haziran 2023 tarihinde beraberindeki savaşçılarla Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda, Prigojin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü. Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.

