“İtibarımız zedelendi”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Pile- Yiğitler yolu konusunda Kıbrıs Türk tarafının haklı olduğunu ancak, yapılan hatalardan dolayı üçüncü taraflara bunun anlatılamadığını savundu.

Açıklamaya göre Özersay, katıldığı bir programda, “Pile-Yiğitler yolu konusunda haklıyız, evet Birleşmiş Milletler Rumların ara bölgede yaptıklarına göz yumarak, bizimkilereyse engellemeye çalışarak tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Ancak marifet bu haklılığımızı üçüncü taraflara da söyletebilmektir. Oysa görevde bulunanların hataları nedeniyle maalesef haklı olmamıza rağmen bizim haklılığımız değil BM Barış Bücü araçlarına karşı dozerleri kullanmamız konuşulmaktadır” dedi.

Özersay, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın Kıbrıs Türk tarafının haklılığını üçüncü taraflara anlatamadığını, konuyu Türkiye ile koordine etmekte yetersiz kalarak olayı krize dönüştürdüğünü iddia etti.

"Orada da bir haklılığımız var”

Mevcut Dışişleri Bakanı’nın birkaç kez daha krizlere neden olduğunu öne süren Özersay,

Dışişleri Bakanı'nın, 2022’de BM Barış Gücü’nün KKTC ile BM Barış Gücü’nin görev süresiyle ilgili ayrı bir anlaşma yapması için bir ay süre tanıdığını anımsattı. Özersay, “Bu örneğe baktığınızda bu resti çekmeden önce KKTC, üçüncü taraflar nezdinde bir hazırlık yapmadı” diye konuştu.

Özersay, “BM’nin bizimle ayrı anlaşma yapmasını talep etmekte haklıydık ama gerekli diplomatik çalışmalar yapılmadığı için bir sonuç alınamadı ve devletin güvenilirliği ve genel anlamda Kıbrıs Türk tarafının itibarı zarar gördü” değerlendirmesinde bulundu.

Taksim Sahası’nda da sıkıntı yaşandığını belirten Özersay "Orada da bir haklılığımız var, bir spor kulübümüzün kullandığı bir sahaydı ve kullanmaya devam etmeliydi. Ama istenen haliyle her aklına esenin ara bölgeye girebileceği bir durum yaratılıyordu. Bunun gerçekleşmeyeceği ve kimsenin ara bölgeye girmeyeceği anlatılamadığı için BM geldi oraya bariyer koydu ve kapattı. Biz yine haklıyken haksız duruma düştük. Yine iyi yönetilemeyen bir kriz yaşandı” dedi.

“Çalışma durduruldu mu durdurulmadı mı?”

Özersay, Pile-Yiğitler yolu çalışmasının durdurulup durdurulmadığını konusunda açıklama yapılmasını da talep ederek, bu konuda da soğukkanlı olmak ve yeni bir krizi bu kez önleyebilmek gerektiğini söyledi.

Yolun tamamlanması karşılığında Kıbrıs Türk tarafından bir şey talep edilecek bir noktaya gelindiğini kaydeden Özersay, “Mesela Rum basınına bakacak olursanız Güneydeki Kiracıköy’den Piroi denilen yere bizim topraklarımızın içerisinden geçen bir yol yapmak istiyorlar ve Pile-Yiğitler yolu için ya bu talep ettikleri yola dair ya da başka bir konuda bizden taviz isteyecekler” dedi.