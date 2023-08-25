Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik kesintileri konusunda siyaset yapılmaması gerektiğini söyledi. Amcaoğlu, Kıb-tek’e yatırım yapılması gerektiğini ve yapılmaması halinde kışın geçirilemeyeceğini dile getirdi.
Amcaoğlu, Elektrik Kurumunun altyapısındaki sıkıntıları anlattı ve şu anda halkın karanlıkta kalmaması için Güney Kıbrıs'tan elektrik alınmak zorunda olunduğunu belirtti.
Konunun geçmişte yapılanlar olmadığını, bu saatten sonra yapılması gerekenlerin konuşulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, elektrik konusunda mühendis ve tüm odaların görüşleri alınarak hareket edildiğini söyledi.
Kuruma yatırım yapılması gerektiğini ve yapılmaması halinde kışın geçirilemeyeceğini dile getiren Amcaoğlu, KKTC ile Türkiye arasında enerji konusunda protokolü imzalanarak, ülkeye yapılacak dev yatırım için gerekli adımların atılacağını kaydetti.
Su projesine çıkıldığı zaman da yapılan eleştirileri anımsatan Amcaoğlu, Türkiye’nin su projesi kapsamında köylerdeki su depolarının bile yenilenmesini sağladığını dile getirdi ve şu anda da ayni şekilde asrın projesi olan elektrik projesinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
400 milyon dolarlık projeyi Türkiye’nin yapabileceğinden hiç kimsenin şüphe duymaması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, “Sizin ve bizim yapamadığımız yatırımların yapılması için imzalanan anlaşma için Türkiye'ye teşekkür etmeniz gerekir.” dedi.
Bu kış karanlık geçebilir
Elektrik kesintileri konusunda siyaset değil Kıb-Tek’e yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, bir de önemli uyarıda bulundu
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik kesintileri konusunda siyaset yapılmaması gerektiğini söyledi. Amcaoğlu, Kıb-tek’e yatırım yapılması gerektiğini ve yapılmaması halinde kışın geçirilemeyeceğini dile getirdi.
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YORUMLAR
Ck - 2 dakika Önce
Kış karanlık mı geçebiliir???? Doğru sizler başta olduğunuz sürece yazımız ,kışımız kör karanlık!!!!! Ülkeyi yönetemeyen bir hükümetsiniz!!!!!! Sinir hastası ettiniz milleti
Bu kış karanlık geçecek! Kim söylüyor? En yetkili kişi. O makama gelmesinin anacı ne? Karanlık kışları yaşatmamak. Ama o da yurttaşlarla birlikte, çaresizlik içinde ağlıyor, işi Türkiye’den ve Rumlar’dan gelen veya gelecek elektriğe havale ediyor. Oysa bir hesap yap. Kaç megavat elektriğe ihtiyaç olduğunu, ne büyüklükte elektrik santralına ihtiyaç var, hesapla, bankalardan kredi bul, AB fonlarından kaynak ara, santralı ihale et. Para bulmak için ‘ Elektrik santralı ihale fonu’ oluştur. Elektrik en büyük ihtiyaç. Bunu da yapın artık.