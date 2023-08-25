Bu kış karanlık geçebilir

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik kesintileri konusunda siyaset yapılmaması gerektiğini söyledi. Amcaoğlu, Kıb-tek’e yatırım yapılması gerektiğini ve yapılmaması halinde kışın geçirilemeyeceğini dile getirdi.

Amcaoğlu, Elektrik Kurumunun altyapısındaki sıkıntıları anlattı ve şu anda halkın karanlıkta kalmaması için Güney Kıbrıs'tan elektrik alınmak zorunda olunduğunu belirtti.

Konunun geçmişte yapılanlar olmadığını, bu saatten sonra yapılması gerekenlerin konuşulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, elektrik konusunda mühendis ve tüm odaların görüşleri alınarak hareket edildiğini söyledi.

Kuruma yatırım yapılması gerektiğini ve yapılmaması halinde kışın geçirilemeyeceğini dile getiren Amcaoğlu, KKTC ile Türkiye arasında enerji konusunda protokolü imzalanarak, ülkeye yapılacak dev yatırım için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Su projesine çıkıldığı zaman da yapılan eleştirileri anımsatan Amcaoğlu, Türkiye’nin su projesi kapsamında köylerdeki su depolarının bile yenilenmesini sağladığını dile getirdi ve şu anda da ayni şekilde asrın projesi olan elektrik projesinin yapılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

400 milyon dolarlık projeyi Türkiye’nin yapabileceğinden hiç kimsenin şüphe duymaması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, “Sizin ve bizim yapamadığımız yatırımların yapılması için imzalanan anlaşma için Türkiye'ye teşekkür etmeniz gerekir.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023, 09:56