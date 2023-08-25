Yeşil alanlar siyaha büründü

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çanakkale'de 3'üncü günde söndürülen orman yangınından geriye acı tablo kaldı. Yangının etkili olduğu bölge siyaha büründü. Yaklaşık 2 bin 650’si orman, bin 430’su tarım arazisi olmak üzere toplamda yaklaşık 4 bin 80 hektarda etkili olan yangın sonrası bölge helikopterle havadan görüntülendi. Dumandan etkilenen 99 vatandaştan 29’unun tedavisine devam ediliyor. Yangına müdahale çalışmalarında 8 uçak, 30 helikopter, 241 arazöz, 81 su tankeri, Emniyet Genel Müdürlüğünden 22 TOMA, 468 diğer araç ve iş makinesi, 33 sivil toplum kuruluşundan 298 personel ve 72 araç olmak üzere toplam 3 bin 199 personel ve 922 hava ve kara aracı görev aldı. Merkeze bağlı mahalle ve köylerle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsünden 1428 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 54 vatandaş tahliye edilirken, 72 vatandaş KYK Terzioğlu Kız Yurduna, geri kalan 1356 kişi ise yakınlarının evlerine yerleştirildi.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023, 09:58