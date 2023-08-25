Cumhuriyet Meclisi’nin üyeleri 26 Haziran’da 2 Ekim’e kadar sürecek olan yaz tatiline çıkmıştı. Ancak muhalefetin çağrısıyla dün olağanüstü toplantıya çağrıldı. Saat 14.00’te başlayan olağanüstü birleşimde muhalefet, hükümetin icraatlarını eleştirdi; Başbakan Ünal Üstel ve diğer iktidar üyeleri muhalefetin eleştirilerini yanıtladı.

‘Yüce Meclis’ bugün de Bakanlar Kurulu’nun çağrısıyla bazı yasa tasarılarını onaylamak amacıyla toplanacak. Toplantıda ‘Kamu Görevlileri’, ‘Kamu Sağlık Çalışanları’ ‘BRT’, ‘Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’, ‘Sivil Savunma Teşkilatı Personel’, ‘Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’, ‘Belediyeler’, ‘Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam’, ‘Aile (Evlenme ve Boşanma) yasa değişikliklerini ele alacak.

Erhürman eleştirdi, Başbakan Üstel yanıtladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, CTP ve 2 bağımsız milletvekilinin talebiyle dün olağanüstü toplandı. Toplantıda ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı. Erhürman’ın eleştirilerini Başbakan Ünal Üstel yanıtladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, halkın, tarihin en ciddi ekonomik krizinin içerisinde olduğunu ifade ederek, “Bizim alım gücümüzün düşmesi piyasadaki talebi düşürmedi” dedi.

Ülkedeki yabancı sayısı ve mülkiyet edinme hızının, pandemiden bu yana korkunç şekilde arttığını dile getiren Erhürman, İskele’de, Esentepe’de, Tatlısu’da bir tane bile yerli alıcı olmadığını söyledi.

Bunun açıklamasının “Satalım ve kaçalım” olduğunu savunan Erhürman, “Tapudaki kayıtlar iceberg’in görünen yüzüdür” dedi. “Bitti bu iş… 5 sene sonra ne olacağını kimse tahmin dahi edemez bu ülkede” diye konuşan Erhürman, bu gidişin yok oluş olduğunu belirtti.

Mülkiyet sınırlaması hakkında somut önerileri olduğunu ve hazırlayıp getireceklerini ifade eden Erhürman, kontrolsüz şekilde nüfusun şiştiğini kaydetti. Sürecin pandemi sonrasında hızlandığını dile getiren Erhürman, bu konuda önerileri olduğunu söyledi. Tufan Erhürman, ilçeler bazında mülkiyet ve nüfus sınırlaması olması gerektiğini savundu.

Çok kültürlü yapının doğru yönetilirse zenginlik, yönetilmezse kaos olacağını kaydeden Erhürman, kamu okullarında ve hapishanede 40’ın üzerinde farklı ülkeden insan varsa bunun kaos demek olduğunu belirtti. Okullarda Türkçe bilmeyen öğrenciler olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, “Bu memleket bitti… Siz bakan, müsteşar atarken bunlar oluyor memlekette” dedi.

T&T ile imzalanan ek sözleşmeyle devletin 59 milyon Euro’luk ek külfetin altına sokulduğunu belirten Erhürman, “Ülkede ilaç için ayrılan paranın 338 Milyon TL, bu sözleşme ile hibe edilen paranın ise bir milyar 770 milyon olduğunu” söyledi. Erhürman, Isparta’da yapılan 800 yataklı hastanenin bir milyar 100 milyon TL olduğu örneğini de verdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yabancılara malını satan bir tek kişiyi bile kınamadığını da kaydetti.

Üstel: Sıkıntılar devam ediyor

Başbakan Ünal Üstel ise, Erhürman’a verdiği bilgiler için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ekonomide sıkıntı olduğunu ancak pandeminin başlangıcından bu yana dünyada sıkıntıların devam ettiğini belirtti.

Ülkedeki imkanlar dahilinde halkın alım gücünün düşmemesi için çalışanlara hayat pahalılığı oranında artış vererek, esnafa sosyal sigorta prim desteği sağlayarak, asgari ücreti iki kez hayat pahalılığı oranında ayarlayarak, insanların rahatlaması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

“Yeterli mi? Değil ancak mali imkanlar çerçevesinde en iyisini yaptık” diyen Üstel, “Hayat pahalılığı artışlarında belki tarihte ilktir yüzde 200 oranında çalışanlara artış yaptık” şeklinde konuştu.

Esnaf, sanayici ve turizmciye sosyal sigorta teşvik primini, Bakanlar Kurulu’nda pazartesi günü geçireceklerini ve açıklayacaklarını kaydeden Üstel, insanların sıkıntılı günlerden geçerken, daha ferah yaşaması için bunları yaptıklarını söyledi.

Merkez Bankası’na projeksiyon yaptırdıklarını dile getiren Üstel, projeksiyonun, 2043’e göre yapıldığını ve hesap yapılarak, 59 milyon Euro’nun önlerine konulduğunu anlattı. Üstel, mahsuplaşarak, para vermeden, hiçbir vergi borcunu bağışlamadan tamamen 3 ayda bir alacaklarından 17 taksitte bunu uygun gördüklerini belirtti.

7 kişilik hakem heyeti konusuna da değinen Üstel, hakem heyetine 2 tane emekli yargıcın ilave edilmesi çalışmaları yaptıklarını söyledi. Üstel, CTP’nin mahkeme kararına saygılı olduklarını da belirtti.

Eski havalimanında güvenlik sıkıntıları olduğunu, yeni havalimanıyla bu sıkıntıların giderildiğini aktaran Üstel, İngiltere’de yaşayan insanların ülkeye rahat gelebilmesi hedefinde olduklarını, bunun için baskı yaptıklarını ve havalimanın açılmasını sağladıklarını belirtti.

Berova eleştirileri yanıtladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ercan Havalimanı’nda ilgili işletmenin, yap-işlet devret modelindeki devretme tarihinin açık ve sarih olarak 9 Ocak 2042 tarihi saat 24.00 olduğunu vurgulayarak, “Hükümetimiz, Sayın Erhürman’ın bahsettiği gibi hasretle bu şirketin yap-işlet-devret modelinden, devret tarihine ulaşmayı hedeflemektedir” dedi. Maliye Bakanı Berova, T&T ile imzalanan ana sözleşmedeki mücbir sebeple ilgili olan maddenin, “sadece tam durdurulmayı değil kısmen durdurulmayı da” ifade ettiğini belirtti.

Ertuğruloğlu: Taleplerimiz hep reddedildi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Pile-Yiğitler Yolu’na ilişkin eleştirilerini yanıtladı. Bakan Ertuğruloğlu, “Bu süreçte Birlemiş Milletler’le görüşme yapılmadı, sürpriz, keyfi bir şekilde ihbarda bulunulmadan çalışmalara başlandı” yönünde iddiaların doğru olmadığını kaydetti. Bunun üzerine CTP Genel Başkanı Erhürman, oturduğu yerden 'konuya ilişkin temasların yıllardır yapıldığını bildiğini, eleştirilerinin kendileri ile görüşme yapılmamasına' yönelik olduğunu söyledi. Ertuğruloğlu, yıllardır yapılan temaslara ilişkin “Bunca yıldır bu temaslar yapıldı da ne elde edildi? BM’nin bir niyeti vardı da biz mi engel olduk?” diye sordu.

Ertuğruloğlu, Pile köyündeki Kıbrıs Türk halkının yıllardır çektiği sıkıntılara değinerek, tüm bu süre içerisinde bu sıkıntıları BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’a, öncesinde de Elizabeth Spehar’la yaptığı görüşmelerde Pile yolunu yapma yönündeki kararlılıklarını aktardığını, tüm temaslarda sıkıntılara çözüm taleplerini ilettiklerini ve taleplerin reddedildiğini söyledi.

“Bizi haklıyken haksız duruma düşürdünüz” eleştirilerine değinen Ertuğruloğlu, “Haklıyken ne kazandık” diye sordu ve haklı olunan süre boyunca Pile’deki Türk halkının sıkıntılarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu’na sorular yöneltildi

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusu üzerine, orada meydana gelen olayların hiç kimsenin talimatıyla veya emriyle gerçekleşmediğini kaydetti. Orada çalışan insanların BM askerleri tarafından engellendiğini ve tahrik edildiğini, bunun üzerine olayın taşkınlığa gittiğini aktaran Ertuğruoğlu, bunun kimse tarafından onaylanmadığını dile getirdi.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali ise, BM’nin konuya ilişkin Kıbrıs Türk tarafının suçladığına ve uluslararası yasalar altında bu olayın bir suç sayılabileceğini belirttiğine işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun itibarının bir dozer operatörüne bırakıldığı eleştirisinde bulundu.

Ertuğruloğlu, yol projesinde, diğer projelerde olduğu gibi sadece sivil insanların yer aldığına işaret ederek, yaşananların asla planlı olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın yol çalışmasına “ihtilaflı bir noktadan” başlanılmasının, Kıbrıs konusuna ilişkin çözüm yönünde atılacak adımları sabote etmek amaçlı olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtında “gülünç oluyorsunuz” demesi üzerine milletvekilleri arasında karşılıklı sert tartışmalar yaşandı.

Ertuğruloğlu, başka bir soruyu yanıtında ise, orada bulunan herkesin sivil olduğunu yineleyerek, zarar verilen BM araçlarına ilişkin BM’den bir talep gelmediğini söyledi.

Arıklı: KKTC’nin prestij meselesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dev bir yatırım olan Ercan Havaalanı'nın KKTC’nin prestij meselesi olduğunu belirtti.

Yap-işlet modeli olduğundan bu havalanın sonunda KKTC halkına kalacağını vurgulayan Arıklı, ihaleyi yapan kişilerin mükemmel bir iş yaptıklarını söyledi. Şu ana kadar Ercan Havaalanı'ndan her ay elde edilen gelirin 271 milyon Euro olduğunu dile getiren Arıklı, devletin havaalanından gelir elde etmesinin önemine vurgu yaptı.

2042 yılında havaalanını tekrar nasıl kiralanacağı konusu hakkında bilgi veren Arıklı, havaalanının, tüm eksik ve yanlışlıklarına rağmen ülke için faydalı bir havaalanı olduğunu kaydetti.

İnşaat yapım süresi hakkında teknik bilgi veren Arıklı, havaalanında 3 tane sorunlu yer olduğunu fakat bu sorunların peyderpey çözüldüğünü belirtti.



Akansoy: Net bir şekilde provokasyon

CTP Milletvekili Asım Akansoy konuşmasının başında, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Kıbrıs Sorunuyla ilgili kendisinden farklı düşünenler için bir televizyonda yaptığı açıklamada, sarf ettiği sözü geri çekmesini ve özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Töre “Benim söylediğimde kişileri hedef alan bir şey yok, bir parti ismi de kullanmadım” yanıtını verdi. Töre’nin Meclis Başkanı sıfatıyla böyle bir görüşü ortaya koymasını “büyük bir talihsizlik” olarak niteleyen Akansoy, “Kıbrıslı Türklerin bu ve benzeri yöneticileri hak etmediğini” savunarak, bu sözü Töre’ye iade ettiklerini belirtti. “Pile konusunun net bir şekilde provokasyon olduğunu” iddia eden Akansoy, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda itibar kaybettiğini söyledi.