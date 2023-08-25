“Hükümet kör sağır ve dilsiz”

Ülkede yaşanan elektrik kesintileri tüm kesimlerin tepkisine neden olurken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, herkesin sıkıntı yaşadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, elektrik kesintilerinden dolayı başta esnaf olmak üzere tüm halkın sıkıntı yaşadığını ifade etti. Şenkul, “Hükümet resmen kör, sağır ve dilsiz rolünde” ifadesini kullandı.

Şenkul yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Elektrik kesintileri sebebiyle başta esnaf olmak üzere hepimiz büyük sıkıntılar yaşıyoruz.

Kesintiler hem ekonomik hem de sosyal hayatı darmadağın ediyor.

Hükümet resmen kör, sağır ve dilsiz rolünde.

Çok mu zor yani çıkıp topluma bu kesintilerin sebebini, ne kadar süreceğini açıklamak?

Hakikatten üzücü vatandaşın bu kadar yok sayılması…”