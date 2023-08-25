Öfke dorukta

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir yaşanan elektrik krizi Güney Kıbrıs’ın önceki gün enerji akımını kesmesiyle zirveye ulaştı.

Teknecik’teki 2 santralin arızalı olması nedeniyle yeterli üretim yapamayan Elektrik Kurumu, güneyin kuzeye sağladığı 70 megawatlık enerjinin kesilmesiyle ülke genelinde dönüşümlü kesintiye gitti.

İki gündür saatler süren kesintilere maruz kalan vatandaş, isyan etti. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla öfkesini aktarırken, “2024 yılına girmeye az kaldı ancak biz halen elektrik kesintileriyle uğraşıyoruz” yazarak, dert yandı.

Vatandaşın isyanını haklı bulduğunu söyleyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Santrallerin bazıları arızalı, canla başla çalışıyoruz, yılların ihmali var” dedi.

Diyalog’a konuşan Paşa, ortada insani bir durum olduğunu ifade ederek, “İsyan eden vatandaşları anlıyorum. Hastası, yaşlısı olan var. Sıcak havada elektriksiz kalıyorlar ancak ihmal edilen bakım ve onarımlardan dolayı yeterli üretim yapamıyoruz. Güneyden enerji alarak açığı kapatıyorduk fakat onlar da bize sağladığı enerjinin büyük bir bölümünü kesti ve biz de mecburen kesinti yapmak zorunda kaldık” diye konuştu.

380 megavat enerjiye ihtiyaç var

Sıcaklar nedeniyle de elektrik enerjisi tüketiminin “peak” yaptığı günlerden geçildiğini, günlük 900 ton civarında yakıt tüketiminin olduğunu belirten Paşa, ülkenin günlük enerji ihtiyacının 380 megavat olduğunu belirtti.

Paşa, şu anda Teknecik’te ortalama günlük 225-230 megavat üretimi yapıldığını aktardı. AKSA’daki üretimle ve ihtiyaç duyulması halinde güneyden de sağlanan elektrikle açığı kapattıklarını kaydeden Paşa, ancak güneyden verilen yaklaşık 40 megavatlık enerjinin tamamının önceki akşam saat 16.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Paşa, “Güney, “yakıt darlığı ve arızalar” nedeniyle enerji paylaşımını durdurduğunu bildirdi.

Güneyin dün sabah kuzeye yeniden 15 megavat elektrik enerjisi vermeye başladığını fakat akşam saat 20.00 itibariyle enerji paylaşımını tamamen durdurduğunu belirten Paşa, “Bu nedenle ülke genelinde dönüşümlü kesintiye gittik” şeklinde konuştu.

40 milyon dolarlık ihaleye çıkılıyor

Teknecik’teki enerji üretimi açığının nedeninin “yıllardır yapılmayan yatırımlar” olduğunu ifade eden Paşa, “Biz, pazartesi günü itibarıyla Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim kapasitesini 40 megavat daha artırılması için 40 milyon dolarlık ihaleye çıkılması yönünde tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve dosyamızı Merkezi İhale Komisyonu’na gönderdik” dedi.

Paşa ayrıca, Teknecik’te diğer arızalı olan bazı makinelerle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü de belirterek, “şu anda Teknecik’te yıllardan beri arızalı ve atıl durumunda makinelerimiz de vardır. Türkiye’den gelen beş kişilik ekip, pazartesinden itibaren santralde çalışıyor. Yaklaşık bir aylık bir süreye ihtiyacımız var, şu anda çalışmalar yürütüyorlar. Yedek parçalarımız geldi, gümrükten aldık Teknecik’e gönderdik, onlar da devreye girecek. Mesela, şu an üstünde çalışılan bir tanesi 17.5 megavattır, bir ay içinde devreye girecek” şeklinde konuştu.

Bir aylık elektrik bedeli 4 milyon 300 dolar

Paşa, bir yıldan az bir süredir görevde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Yeterli üretim yapamıyoruz, bunun nedeni yılların ihmalidir. Zamanında yapılmayan bakım, onarım ve yatırımlardır. Son 8 ayda 2 buçuk milyar TL borç ödedik.

Geçtiğimiz Salı günü Güney Kıbrıs’tan aldığımız bir aylık elektrik için 4 milyon 300 bin dolar ödeme yaptık. Teknecik’te günde 495 bin dolar değerinde yakıt tüketimi oluyor. Kurumun tüm sorunlarını çözmek, arızaları gidermek için canla başla çalışıyoruz. Ekipleri arızaları giderebilmek için evlerine dahi gitmiyor. Vatandaş, isyanında haklı, ancak güney elektriği kesince sorun yaşandı. Bunun çözümü Teknecik’e yatırım yapılmasıdır. Biz de gerekeni yapacağız.”

Paşa, dönüşümlü kesintilerin eylül ayının ortalarına kadar sürebileceğini sözlerine ekledi.