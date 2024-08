Moskova sıcak bakmıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta askeri üs kurma isteğinin bölgesel çatışma risklerini artırabileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan “Moskova’nın Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta askeri üs kurma isteğinin bölgesel çatışma risklerini artırabileceğine inandığı ve Doğu Akdeniz’in militarizasyonuna karşı çıktığına” dair açıklama geldi.

Rus devlet medyası Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Müdürü Yuri Pilipson, “Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Burası özellikle güvenliğin sağlanması açısından önemli bir bölge. Askerileştirilmesine ve artan çatışma potansiyeline yol açabilecek her türlü eyleme karşıyız” dedi.

Sputnik, bu sözleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuzda Ankara’nın Kuzey Kıbrıs’ta deniz üsleri ve diğer askeri tesisler inşa edebileceğine dair açıklaması bağlamında aktardı.

Rusya’nın Kıbrıs sorununa dengeli çözümler bulunmasına yardımcı olmayı amaçladığını söyleyen diplomat, Moskova’nın, “BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla belirlenen uluslararası yasal çerçevede her iki toplumun meşru çıkarları ve endişelerinin dikkate alınması şartıyla Kıbrıs sorununa kapsamlı, uygulanabilir ve adil çözümün gerekliliğinden” hareket ettiğini dile getirdi.



Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinin 50. yıldönümü vesilesiyle Lefkoşa’daki tören dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

“ Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dikkat çekici bir açıklama yaptı. ‘Güney Kıbrıs, Yunanistan’la Larnaka kıyılarında bir deniz üssü inşa etme girişiminde. Amerika ve Avrupa Birliği ile anlaştıkları yönünde haberler çıkıyor. Bunlar yalanlanmadı’ diyor. Dolayısıyla artık Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’yle anlaşılarak bir deniz üssü kurulmasının zamanı geldiğini söylüyor… Diğer yandan Güney Kıbrıs’ı İsrail’in lojistik üs olarak kullandığına dönük haberler de çok çıkıyor” sorusu üzerine Erdoğan şunları söylemişti:

“Ada’da Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Onları bir göreyim, durum nedir dedim. Her ikisi de muhteşem birer bina oluyor. Allah nasip ederse en geç kasım ayı ortalarında bitecek. Bu iki bina, başkanlık binasıyla parlamento binası bittiği zaman, yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz.”

“İsrail’in katliamına ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan’a fayda sağlar. Ayrıca gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzey’de yaparız. Bizim de denizimiz var.”