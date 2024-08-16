Yoğun bakımda

Suna ERDEN

Gönyeli ve Lefkoşa’da farklı tarihlerde park halinde bulunan iki adet karavanı çaldığı tespit edilerek tutuklanan Kıbrıslı Rum Georgios Stavrou, önceki gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Diyabet hastası olan zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu acıkılandı.

Bir kez askeri mahkeme bir kez de kaza mahkemesine çıkarılarak, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alınan zanlıyla ilgili verilen süre dün doldu.

Polis, ek tutukluluk emri temin etmek için mahkemeye başvururken, zanlının gıyabında duruşma gerçekleştirildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 05.40 sıralarında Gönyeli - Yenikent Belediye bulvarında üzerinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan N.A.’ya ait Beyerland marka karavanı yönetiminde bulundurduğu KQL 367 plakalı Nisan Note marka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, karavanın Akıncılar bölgesinde tespit edilip emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 13 Nisan 2024 tarihinde saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da King Oto isimli araç galerisinin yanında park halinde bulunan 9 bin Sterlin değerindeki Elddis Odessey marka Honda Civic marka karavanı da arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirtti.

Polis, zanlının 8 Ağustos 2024 tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilip, tutuklandığını açıkladı.

Karavan bulunamadı

Polis memuru, zanlının 9 Ağustos 2024 tarihinde işlemiş olduğu birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dolayı askeri mahkemeye çıkarılarak, 3 günlük ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti.

Polis, 3 günlük sürede birçok kamera kaydı incelenip, birçok ifade temin edildiğini belirtti.

Zanlının 12 Ağustos’ta ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde de birçok kamera kaydı incelediklerini söyledi.

Polis, yapılan tüm araştırmalara rağmen Elddis Odessey marka karavanın bulunamadığını açıkladı.

Ülkeye yasa dışı giriş-çıkış yapıyor

Polis, ayrıca zanlının en son 17 Eylül 2021’de ülkeye yasal girişinin olduğunu, bu tarihten sonra iki ayrı araçla KKTC’ye yasa dışı yollardan giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 14 Ağustos’ta hücrede olduğu esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını, yoğun bakıma alındığını, oksijen tüpüne bağlandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

