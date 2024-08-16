Hurda fiyatına gitti

Alayköy’de yem fabrikasına ait 14 bin 200 (Yaklaşık 477 bin TL) dolar değerinde ve 142 metre uzunluğundaki trafo elektrik kablosunu çaldıkları iddia edilen Hüseyin Özsakallı ve Ali Kardeşoğlu, olaydan 3 gün sonra tutuklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların kabloyu Aydınköy’de faaliyet gösteren bir hurdacıyla 114 bin TL’ye sattıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların “sirkat, kasti hasar, mülke tecavüz ve sahtekarlıkla para temini" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 03.15 sıralarında Alayköy’de bulunan İ.A.’ya ait yem fabrikasının avlusu içerisinde bulunan tekerlek üzerinde monteli 200 metre uzunluğunda trafo elektrik kablosunu, şarjlı spiral makinesi kullanılarak kesip, çaldıklarını söyledi.

Polis, 14 bin 200 dolar değerinde, 142 metre uzunluğundaki kabloları çalan zanlıların, LD 732 plakalı araca yükleyip olay yerinden ayrıldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların çalınan kabloları henüz tespit edilemeyen bir yerde yatıktan sonra geriye kalan hurdayı Aydınköy’de faaliyet gösteren Canber Metal isimli hurda alım yerine 114 bin TL'ye sattıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlıların önceki gün tespit edilerek, tutuklandıklarını, LD 732 plakalı araç ve içerisinde bulunan şarjlı spiral makinesinin emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

