‘Dayı’ kim?

Suna ERDEN

Girne’de trafik kontrolü esnasında durdurulan kiralık araçta arama yapan polis bir tabanca ve 12 adet mermi ele geçirdi. Aracı kullanan Mustafa Özmen ile yanındaki Vural Allahverdi’nin ‘cinayet işlemek amacıyla’ görevlendirilen tetikçi olduğu iddia edildi.

Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta Ercan Havaalanından ülkeye turist olarak giriş yaptıkları, KKTC’ye bir iş insanını vurmak için geldikleri tespit edildi.

Zanlıların cep telefonlarında cinayet planına dair mesaj ve fotoğraflar olduğu belirlendi.

Allahverdi’nin Dayı lakaplı birine “Dayı 20 bin TL gönder, maske alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj attığı belirlendi. Ayrıca iş insanına ait aracın plakasıyla fotoğrafı da tespit edildi.

Mustafa Özmen’in telefonunda ise “takipteyiz, Dayı görünce basacağız merak etme” şeklinde mesaj tespit edildiği açıklandı.

Vural Allahverdi’in Muş, Mustafa Özmen’in Nevşehirli olduğu öğrenilirken, zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Silah ve mermiler torpido gözünde bulundu

Polis memuru, 14 Ağustos 2024 tarihinde 20.30 sıralarında Girne’de trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan ZUH 478 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Özmen’in alkollü araç kullanma suçundan Trafik Devriyeler Şubesine celp edildiğini belirtti. Polis, araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9 mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, Özmen ile araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini söyledi.

Cinayet planı mesajlarla ifşa oldu

Polis memuru soruşturma kapsamında, zanlı Vural Allahverdi’nin telefonunda “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile KKTC’de bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve fotoğrafının bulunduğunu açıkladı.

Polis zanlı Mustafa Özmen’in telefonunda ise “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” mesaj tespit edildiğini belirtti.

Polis soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların bağlantılarının ve cep telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

