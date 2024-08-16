Otopsi yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Sosyal medya fenomeni, dijital içerik üreticisi 36 yaşındaki Damla Nailer Gazimağusa’da bulunan bir otelin 43 numaralı odasında ölü bulundu.

Fenomen fitnessci Damla Nailer’in ölümü şok etkisi yarattı. Sosyal medya platformlarında binlerce takipçisi olan, paylaştığı videolar sayesinde tüm ülkede tanınan Nailler’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşları ve takipçileri, sosyal medya paylaşımlarında aldıkları ölüm haberine inanmak istemediklerini belirtirken, polis açıklama yaptı.

Polis Basın Subaylığı, 15 Ağustos 2024 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Damla Nailer’in kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulunduğunu bildirdi. Doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı açıklandı. Genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Sosyal medya için dijital içerikler ürerden genç kadın, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta bir otelde çalıştığı belirtildi.

Damla Nailer’in beklenmedik vefatı tüm Gazimağusa’da büyük üzüntü yarattı.