Ülkede sık sık yaşanan elektrik kesintileri üzerine Başbakan Ünal Üstel’in talebi üzerine teknik destek için Teknecik Elektrik Santraline yönlendirilen AKSA ekibi, El-Sen’in müdahalesiyle karşılaştı. Sendika üyeleri, yedek parçalarla santrale ulaşan AKSA ekibine engel olmak istedi. Ekip, El-Sen’in zorlamasıyla tesis dışına çıkarıldı. Bunu duyan Başbakan Ünal Üstel, dün gece Kıb-Tek Müdürü Dalman Aydın ikinci kez santrale gitti.



Üstel yaşanan gerginliği sonlandırmak istedi. Bu esnada El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu Başbakan Üstel’in üzerine yürüdü.

Çıkan olaylar üzerine Özel Harekat Polisleri Teknecik’e gitti, EL-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu tutuklandı.

Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan gerginlik sonrası Başbakan Ünal Üstel, basına açıklamalarda bulundu.

Çözüm üretemediler, biz devreye girdik

Ülkede üç gündür devam eden elektrik kesintilerine dikkat çeken Üstel, “Elektrik kesintilerinin sebebini araştırmak için arkadaşlarımızı görevlendirdik; ancak bir türlü çözüm üretemediler, biz devreye girdik” dedi.

Başbakan Üstel, “Beş jeneratörün birden bozulduğu hiç görülmedi,” diyerek arızaların ciddiyetine vurgu yaptı ve gerekli parça tedarikinin yapıldığını belirtti. Üstel, Teknecik mühendislerinin takviye eleman talep ettiğini, bu nedenle AKSA’dan destek alındığını ifade etti. Ancak bu duruma itiraz eden sendika başkanının, AKSA ekibinin santrale girişine direnç gösterdiğini dile getirdi. Üstel, “Bizim derdimiz halkımızdır” diyerek, vatandaşların bu sıcak havada elektriksiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Ekipler bekleyecek

Olayda bir sabotaj ihtimali olabileceğini belirten Başbakan Üstel, polisin bu durumu araştıracağını kaydetti. Ayrıca, eksik parçaların öğle saatlerinde Teknecik’e ulaştığını ve mühendislerin takviye ekip istediğini söyledi. Üstel, “Takviye geldi, ancak içeriye alınmadılar. Bunun niyeti nedir? Bunun cevabını halkıma bırakıyorum. Beş jeneratörün birden bozulması tesadüf mü?” diyerek durumu kamuoyunun takdirine sundu.

Başbakan Üstel, çalışanlar ile anlaşmanın sağlandığını ve çalışmaların başladığını belirterek, “Takviye ekiplerimiz de burada. Sabah saat 07.00’ye kadar arıza giderilecek. Gerekirse sabaha kadar da buradayız,” açıklamasında bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, dün sabah saatlerinde Teknecik Elektrik Santrali’ni de ziyaret etmiş, yerinde incelemelerde bulunmuştu.

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Tuğcu 3 saat tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024, 10:32