Türkiye’den aldığı meşaleleri Kuzey Kıbrıs’a ithal etmeye kalkışan Ahmet Arı, Girne Turizm Limanı’nda yakalandı.

İthali yasak patlayıcı madde meşale bulundurma suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’nın yolcu giriş kısmında Türkiye’den gelen Ahmet Arı’nın elindeki kutuda Girne Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurları tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, karton kutu içerisinde yapılan kontrolde, ithali yasak 100 adet patlayıcı madde olan Venus marka meşale tespit edildiğini söyledi. Polis, meşalelerin emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

