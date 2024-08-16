Ralli yarışı yapılacak

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası nedeniyle Lefkoşa’da Hamitköy, Fuar Alanı, Balıkesir, Meriç ve Mora’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından, 17-18 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da, Hamitköy, Fuar Alanı, Balıkesir, Meriç ve Mora özel etaplarının geçileceği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 5’nci yarışı düzenleniyor.

Yapılan açıklamaya göre; 17 Ağustos Cumartesi günü, 16.30-17.00 saatleri arasında Hamitköy’de Ali Hoca Sokak’tan (Sami Doğan Motors önünden) start alıp, fuar alanı seyirci özel etabına geçilerek ilk gün tamamlanacak.

Söz konusu güzergah, belirtilen tarih ve saatlerde, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak, ulaşım alternatif yollardan sağlanacak. 18 Ağustos Pazar günü ise, 10.30-16.30 saatleri arasında Lefkoşa’da, Balıkesir, Meriç ve Mora özel etapları ile seyirci özel etapları geçilerek ralli sona erecek.

Polis, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışçıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

