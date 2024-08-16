Babası duymasın diye öldürmüş!

Hüseyin ÇİÇEK

İskele'nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur'u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ’ın cinayetten önce genç kıza tacizde bulunduğunu kabul etti.

Helin’in polise şikayetçi olacağını söylemesi üzerine sanığın, babasının duymasından korktuğu için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Cinayet davası devam ederken, dün gerçekleştirilen oturumda tahkikat subayı Erdim Kara, bulgularını aktarmaya devam etti. Sanığın 3 gönüllü ifade verdiğini anlatan Kara, birinci ve ikinci ifadelerini emare olarak sunduktan sonra mahkemeye okudu. Kara, ardından sanığın “her şeyi anlatmak istiyorum” diyerek üçüncü gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Tanık polis Kara, sanığın ifadesini emare olarak sunduktan sonra mahkemeye okudu.



Sanık ifadesinde şunları anlattı:

“Bahadır benim okul arkadaşımdır, onun evinde bulunduğum sırada bana akşam bir arkadaşın doğum günü var, kutladıktan sonra evde bir şeyler yapalım dedi.

Ben o sırada Helin ile mesajlaşıyordum, bana kiminle mesajlaştığımı sorunca, Helin’i söyledim. Bahadır akşama onu da almamı söyledi. Helin’e sorunca, ‘akşam olsun bakarız’ dedi.

O akşam önce bir bara gittik, arkadaşımızın doğum gününü kutladık, ardından başka bir mekana geçtik. Helin bana “müsaittim beni alabilirsin” şeklinde mesaj attı.



Helin’i kalmakta olduğu Suriçi bölgesinden aldım ve Bahadır’ın evine gittik.

Gitmeden içki ve cips aldık, gittiğimizde Bahadır ve bir arkadaşı daha evdeydi. alkol aldık, bir süre sonra Helin ve Bahadır yakınlaştı. Bana tuvalete gitmemi söylediler, tuvaletteyken Helin’in Barbaros’a “bırak, yeter” diye bağırdığını duydum.



Salona geçince Bahadır, Helin’i öpmeye çalışıyordu. Daha sonra ben ve Helin yakınlaştık, sağ elimin orta parmağını Helin’in cinsel organına dokundurdum.

Daha sonra evden çıktık, arabaya bindik, onu evine bırakacaktım, Helin, “beni kullandınız, taciz ettiniz, sizi polise söyleyeceğim, sizi öldürteceğim” diye bağırmaya başladı.

Onu sakinleştirmeye çalıştım, evinin yakınlarından geri döndük, , o sürekli aynı şeyleri söylüyor bağırıyordu.



Salamis Otel çemberine kadar bağırdı ve orda uyuya kaldı.

Grand Saphire Otel şantıyesi sessiz alan olduğu için Helin’le konuşmak için oraya girdim ancak Helin orda uyandı ve yine bağırmaya ve bana vurmaya başladı.

Ben babamdan korkarım, olayı babam duyacak diye önce kafasına 2 defa çekiçle vurdum, arabadan indikten sonra da bir inşaat cismiyle vurdum ve Derinya Bölgesi’ne kaçtım.

Kafam allak bullaktı, arabayla beraber kendimi yakmaya çalıştım, olmadı, sonra Güney Kıbrıs’a geçtim, Agia Napia’ya kadar yürüdüm, oradan bir Afrikalı beni aldı Lefkoşa’ya götürdü, sonra da yakalandım, ben bu olayı sadece babamın duyacağı ve ondan korktuğum için yaptım.”

Duruşma devam edecek

İfadenin ardından icraatlarını anlatmaya devam eden Kara, sanığa yapılan dava tebliğini mahkemeye sunmak istedi, ancak sanık avukatı Yunsal İlhan’ın itirazı üzerine, duruşma içinde duruşma açıldı ve dava 20 Ağustos’a ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024, 10:09